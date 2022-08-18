"Даже поможет России": США предрекли весомые затраты при попытке перевыпуска долларов

Если Вашингтон решится на перевыпуск долларовых купюр, чтобы навредить Москве, это не принесёт особого результата, даже, вероятно, поможет России, ведь некоторые сбережения в этой валюте имеют не совсем легальное происхождение. Об этом рассказал Лайфу экономист Михаил Беляев. Кроме того, это очень затратный процесс.

По словам эксперта, теоретически США действительно могут провернуть подобную "операцию", но в этом нет особого смысла. Они, конечно, добьются того, что имеющие на руках доллары россияне окажутся в убыточном положении, но в большей степени население РФ это не затронет. Дело в том, отметил экономист, что серьёзные накопления в американской валюте находятся именно в ценных бумагах.

"А может быть, это даже поможет России, потому что некоторые сбережения, которые находятся в долларовой форме, они имеют не вполне легальное происхождение. Таким образом, если Америка предпримет какую-то операцию, которая выведет эти деньги, то это даже поможет России избавиться от этих незаконно нажитых денег", — предположил Беляев.

При этом стоит понимать, что любой обмен денег является серьёзной и дорогостоящей операцией. Нужно разработать дизайн купюр, а он должен соответствовать специальным законам. А затем другой этап — печать этих денег, что тоже затратно.