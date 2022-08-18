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18 августа, 07:34

Александр Бородюк покинул пост главного тренера "Торпедо"

Московское "Торпедо" объявило об уходе Александра Бородюка с поста главного тренера команды. Сообщение опубликовано в соцсетях "автозаводцев".

"Хотел бы поблагодарить руководство "Торпедо", футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу и вернуть команду в РПЛ", — заявил Бородюк после отставки.

Кроме того, "Торпедо" покинул спортивный директор команды Максим Ляпин, который занимал свой пост с 2020 года.

Бородюк не стал комментировать слухи о возможной отставке из "Торпедо"

Бородюк не стал комментировать слухи о возможной отставке из "Торпедо"

Добавим, что по итогам пяти туров РПЛ московское "Торпедо" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе один балл. В ближайшие выходные "автозаводцы" на выезде встретятся с действующим чемпионом страны — "Зенитом".

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VK / ФК "Оренбург"

Шамиль Гаджиев

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