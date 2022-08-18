Александр Бородюк покинул пост главного тренера "Торпедо"
Московское "Торпедо" объявило об уходе Александра Бородюка с поста главного тренера команды. Сообщение опубликовано в соцсетях "автозаводцев".
"Хотел бы поблагодарить руководство "Торпедо", футболистов, всех сотрудников, тренерский и медицинский штаб и замечательных болельщиков клуба. Общими усилиями в прошлом сезоне нам с вами удалось выиграть Футбольную национальную лигу и вернуть команду в РПЛ", — заявил Бородюк после отставки.
Кроме того, "Торпедо" покинул спортивный директор команды Максим Ляпин, который занимал свой пост с 2020 года.
Добавим, что по итогам пяти туров РПЛ московское "Торпедо" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе один балл. В ближайшие выходные "автозаводцы" на выезде встретятся с действующим чемпионом страны — "Зенитом".
VK / ФК "Оренбург"