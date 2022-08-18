НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
18 августа, 07:42

Лукашенко заявил о бесспорном прорыве в строительстве Союзного государства

Совершён бесспорный прорыв в деле строительства белорусско-российского союза, также наполнилось новым содержанием интеграционное сотрудничество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву по случаю его дня рождения.

"В немалой степени благодаря вашему личному вкладу в процесс углубления белорусско-российских отношений мы совершили бесспорный прорыв в деле строительства Союзного государства, наполнили новым содержанием интеграционное сотрудничество", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба Лукашенко.

Президент Белоруссии также выразил уверенность в том, что активная деятельность и высокая работоспособность Мезенцева будут и далее направлены на расширение двусторонних контактов и оказание содействия в реализации взаимовыгодных проектов. Лукашенко вместе с тем пожелал госсекретарю Союзного государства крепкого здоровья, счастья и успешного осуществления планов.

"Нас быстро подожгут, нутром чую": Лукашенко рассказал, что случится с Белоруссией без стабильности

"Нас быстро подожгут, нутром чую": Лукашенко рассказал, что случится с Белоруссией без стабильности

Ранее в Госдуме предложили создать союз суверенных государств по образу СССР. По мнению депутата от Крымского региона Михаила Шеремета, Советский Союз сдерживал НАТО в стремлении поработить и колонизировать весь мир.

Обложка ©

Сайт президента Белоруссии

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров