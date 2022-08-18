ФСБ задержала в Москве, Красноярске и Новосибирске членов террористической ячейки

В Москве, Красноярске и Новосибирске задержаны члены ячейки террористической организации "Катиба таухид валь-джихад"*. Восемь выходцев из стран Центральной Азии призывали к террористической деятельности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, члены ячейки финансировали действующих в Сирии террористов, а также призывали к совершению терактов на территории России.

А накануне в крымских городах Джанкое и Ялте задержаны шесть членов террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*, действия которых координировались с Украины. Задержанные вели целенаправленную работу по распространению в России террористической идеологии, а также занимались вербовкой.