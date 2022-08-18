Минобороны заявило о готовности доказать МАГАТЭ отсутствие вооружений на территории ЗАЭС
Россия готова доказать делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории Запорожской атомной электростанции не размещено вооружений. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещён на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжёлое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации [Сергей Шойгу] сказал генеральному секретарю ООН [Антониу] Гутерришу", — сказал он.
Генерал-лейтенант напомнил о неоднократных заявлениях украинской стороны о том, что удары по Запорожской АЭС наносятся российскими войсками, а на территории электростанции размещено тяжёлое вооружение ВС РФ, из которого ведётся обстрел по объектам ВСУ.
Как рассказывал Лайф, в последнее время украинские военные усилили обстрелы Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем российской стороны. С начала августа противник запустил по этой цели десятки ударных беспилотников и ракет из реактивных систем залпового огня. Лишь за вчерашний день было зафиксировано не менее шести прилётов. Кроме того, стало известно, что власти Украины готовят резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
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