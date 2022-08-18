Минобороны заявило о готовности доказать МАГАТЭ отсутствие вооружений на территории ЗАЭС

Россия готова доказать делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), что на территории Запорожской атомной электростанции не размещено вооружений. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением, образец размещён на слайде, на которых видно, что оружие, тем более тяжёлое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации [Сергей Шойгу] сказал генеральному секретарю ООН [Антониу] Гутерришу", — сказал он.