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18 августа, 09:22

У посольств западных стран в Москве разбросали наклейки с изображением мины "Лепесток"

У посольств западных стран в Москве разбросали наклейки с изображением противопехотных мин "Лепестки", которые украинские военные оставляют в Донбассе. Об этом в телеграм-канале заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

  • Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
    Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
  • Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
    Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
  • Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
    Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
  • Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
    Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
  • Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ
    Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ

Наклейки с изображением противопехотной мины "Лепесток", которые появились у посольств западных стран в Москве. Фото © Telegram / СОЛОВЬЁВ

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"У посольств западных стран в Москве разбросали "Лепестки". Наклейки с изображением запрещённой Женевской конвенцией противопехотной мины призваны обратить внимание Запада на военные преступления Киева", — подчеркнул журналист.

Такие наклейки появились, в частности, у дипмиссий США, Великобритании, Канады, Германии, Польши, Италии и Латвии. Соловьёв напомнил, что ВСУ регулярно обстреливают города Донбасса ракетами, которые начинены "Лепестками", жертвами становятся мирные жители. Причём Америка и её союзники не обращают внимания на геноцид, который устроил Киев, заключил телеведущий.

Житель Донецка подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"

Житель Донецка подорвался на сброшенной ВСУ мине "Лепесток"

Ранее Лайф писал, что протестующие в Москве потребовали заставить ВСУ не разбрасывать по Донбассу "Лепестки". Акции прошли у посольств США и Британии.

Обложка ©

Telegram / СОЛОВЬЁВ

Никита Осипов

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