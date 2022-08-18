У посольств западных стран в Москве разбросали наклейки с изображением мины "Лепесток"

У посольств западных стран в Москве разбросали наклейки с изображением противопехотных мин "Лепестки", которые украинские военные оставляют в Донбассе. Об этом в телеграм-канале заявил телеведущий Владимир Соловьёв.











"У посольств западных стран в Москве разбросали "Лепестки". Наклейки с изображением запрещённой Женевской конвенцией противопехотной мины призваны обратить внимание Запада на военные преступления Киева", — подчеркнул журналист.

Такие наклейки появились, в частности, у дипмиссий США, Великобритании, Канады, Германии, Польши, Италии и Латвии. Соловьёв напомнил, что ВСУ регулярно обстреливают города Донбасса ракетами, которые начинены "Лепестками", жертвами становятся мирные жители. Причём Америка и её союзники не обращают внимания на геноцид, который устроил Киев, заключил телеведущий.