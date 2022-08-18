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Опубликовано 18 августа 2022, 09:31

Три человека погибли в результате обстрела Светлодарска со стороны ВСУ

Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли в результате обстрела города Светлодарска со стороны ВСУ. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате артиллерийского обстрела города Светлодарска, ДНР, есть жертвы среди мирного населения. По предварительной информации, боевики ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) обстреляли центр города Светлодарска. Три мирных жителя погибли, среди них ребёнок, двенадцать человек получили ранения", — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, атака произошла во время раздачи воды жителям Светлодарска вблизи школы и городской больницы.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины в ночь на 18 августа нанесли несколько ударов по Энергодару с использованием дронов-камикадзе. В результате обстрела повреждено здание городской администрации.

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ТАСС / Река Александр

Никита Осипов
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