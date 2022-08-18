Три человека погибли в результате обстрела Светлодарска со стороны ВСУ
Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли в результате обстрела города Светлодарска со стороны ВСУ. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"В результате артиллерийского обстрела города Светлодарска, ДНР, есть жертвы среди мирного населения. По предварительной информации, боевики ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) обстреляли центр города Светлодарска. Три мирных жителя погибли, среди них ребёнок, двенадцать человек получили ранения", — сказано в сообщении.
По данным СЦКК, атака произошла во время раздачи воды жителям Светлодарска вблизи школы и городской больницы.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины в ночь на 18 августа нанесли несколько ударов по Энергодару с использованием дронов-камикадзе. В результате обстрела повреждено здание городской администрации.
ТАСС / Река Александр