Три человека погибли в результате обстрела Светлодарска со стороны ВСУ

Три мирных жителя, включая ребёнка, погибли в результате обстрела города Светлодарска со стороны ВСУ. Об этом говорится в заявлении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В результате артиллерийского обстрела города Светлодарска, ДНР, есть жертвы среди мирного населения. По предварительной информации, боевики ВФУ (вооружённые формирования Украины. — Прим. Лайфа) обстреляли центр города Светлодарска. Три мирных жителя погибли, среди них ребёнок, двенадцать человек получили ранения", — сказано в сообщении.

По данным СЦКК, атака произошла во время раздачи воды жителям Светлодарска вблизи школы и городской больницы.