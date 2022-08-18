Немец рассказал, как с помощью туалетной бумаги будет согреваться зимой

Житель небольшого немецкого города Нойенхагена изобрёл горелки из туалетной бумаги, готовясь к предстоящей зиме. О том, как собирается экономить на отоплении в условиях рекордного роста цен на коммуналку, 50-летний Дирк рассказал РИА "Новости".

Мужчина отметил, что живёт в старом доме 1931 года постройки. По его словам, тепло в здании сохраняется очень плохо, поэтому он был вынужден придумать способ дополнительного обогрева. В этом ему помогла самодельная горелка, которую немец сделал с помощью пустой консервной банки, рулона туалетной бумаги и этилового спирта. Ноу-хау мужчина протестировал ещё в прошлом году.

"В итоге я получил небольшую самодельную печь, которая достаточно быстро согревала мою комнату. И даже когда я гасил её, она в течение некоторого времени ещё держала тепло. Таким способом я планирую греться и предстоящей зимой, когда счета за газ должны увеличиться в несколько раз", — приводит РИА "Новости" его слова.

Одно такое устройство может гореть около часа и способно увеличить температуру в комнате на два градуса. В то же время Дирк признал, что его ноу-хау вовсе не является безопасным.