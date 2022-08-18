"Торпедо" объявило имя нового главного тренера команды
Николай Ковардаев назначен главным тренером "Торпедо"
Новым главным тренером московского "Торпедо" назначен Николай Ковардаев, который до этого руководил второй командой "автозаводцев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"К тренерскому штабу "Торпедо" присоединились Андрей Львович Гордеев и тренер вратарей Анатолий Викторович Рожков", — также отмечается в релизе.
Ранее Лайф сообщал, что пост главного тренера "Торпедо" покинул Александр Бородюк, который дважды за карьеру выводил москвичей в РПЛ из Первой лиги.
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ФК "Торпедо" Москва