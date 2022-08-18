"Торпедо" объявило имя нового главного тренера команды

Новым главным тренером московского "Торпедо" назначен Николай Ковардаев, который до этого руководил второй командой "автозаводцев". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"К тренерскому штабу "Торпедо" присоединились Андрей Львович Гордеев и тренер вратарей Анатолий Викторович Рожков", — также отмечается в релизе.