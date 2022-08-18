Американская политика стала более зависимой от внешних факторов из-за требований Украины, которые вытеснили интересы жителей Соединённых Штатов. Об этом заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для The American Conservative.

В Вашингтоне стали полностью полагаться на откровенно недостоверные данные украинского лидера Владимира Зеленского о развитии кризиса, фальшивые истории о героизме Киева и неподтверждённые сведения о потерях российских войск, объяснил он.

"Это неудивительно, но крайне важно, чтобы политики США основывали свои решения на реальности, а не на тезисах из Киева", — предупредил Бэндоу.

Это не впервой, когда власти США позволяют другим государствам вмешиваться в проводимую политику. В частности, деятельность албанцев в конце 1980-х привела к разжиганию конфликта в Косове, а в девяностые американцы восточноевропейского происхождения подстегнули пагубную политику расширения НАТО до границ России, что шло вразрез с обещаниями, данными Москве. Американскому руководству необходимо провести чёткую границу между интересами Киева и Вашингтона из-за постоянных требований Зеленского, добавил автор. Удовлетворив одно из его заявлений, следующее может быть ещё значительнее, уточнил он.

"Что если завтра он объявит о планах вторжения в Россию, аннексии Санкт-Петербурга и захвата Москвы? Предоставят ли Вашингтон и НАТО деньги и оружие, необходимые для реализации этого плана?" — поинтересовался экс-помощник Рейгана.

Агрессивное поведение президента Незалежной по отношению к любой критике затрудняет адекватную оценку украинского кризиса, считает Бэндоу, поэтому США и союзники должны противостоять попыткам Киева заменить неприятные факты удобными фантазиями. Американский народ — вот, что должно быть приоритетом администрации Байдена, а не режим Зеленского, заключил автор.