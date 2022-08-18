В МВД рассказали, как "Операция Z" повлияла на снижение уровня киберпреступлений в РФ

Количество IT-преступлений в России сократилось на 8,5% за три месяца, а всё благодаря уничтожению кол-центров на Украине в ходе спецоперации. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на IV совещании министров внутренних дел и общественной безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

"В Российской Федерации с использованием IT-технологий по-прежнему совершается каждое четвёртое преступление. Однако за три месяца текущего года их количество заметно сократилось — на 8,5%", — приводит его слова пресс-служба МВД РФ.

Специалисты уверены, что в киберпреступлениях были задействованы украинские кол-центры, которые были уничтожены в ходе российской спецоперации в Незалежной, подчеркнул министр.