В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня

Жителей посёлка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области временно эвакуируют из-за подступающего к населённым пункам огня, рассказали в пресс-службе МЧС России.

"В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населённых пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населённого пункта от возможного перехода огня. Посёлок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация жителей, деревня Ольгино — полная эвакуация (25 человек)", — заявили в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что эвакуироваться можно не только на собственных автомобилях, но и воспользоваться предоставленными автобусами. Временные пункты размещения людей уже подготовлены.