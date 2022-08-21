В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня
Жителей посёлка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области временно эвакуируют из-за подступающего к населённым пункам огня, рассказали в пресс-службе МЧС России.
"В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населённых пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населённого пункта от возможного перехода огня. Посёлок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация жителей, деревня Ольгино — полная эвакуация (25 человек)", — заявили в МЧС.
В ведомстве также сообщили, что эвакуироваться можно не только на собственных автомобилях, но и воспользоваться предоставленными автобусами. Временные пункты размещения людей уже подготовлены.
Ранее Собянин заявил, что московские городские службы постоянно мониторят ситуацию с пожарами в парках и на природных территориях, в том числе в ТиНАО. По его словам, на данный момент в Рязанской области находится шесть столичных вертолётов, а также свыше 400 человек и 120 единиц техники. Также до 14 увеличено число тяжёлых бульдозеров, которые создают минерализованные полосы и предотвращают распространение огня.
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