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21 августа, 13:50

В двух сёлах Рязанской области объявлена эвакуация из-за подступающего огня

Жителей посёлка Деулино и деревни Ольгино в Рязанской области временно эвакуируют из-за подступающего к населённым пункам огня, рассказали в пресс-службе МЧС России.

"В связи с ухудшением погодных условий принято решение временно отселить жителей двух населённых пунктов области. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки пожарно-спасательных подразделений для усиления защиты населённого пункта от возможного перехода огня. Посёлок Деулино Рязанского района — частичная эвакуация жителей, деревня Ольгино — полная эвакуация (25 человек)", — заявили в МЧС.

В ведомстве также сообщили, что эвакуироваться можно не только на собственных автомобилях, но и воспользоваться предоставленными автобусами. Временные пункты размещения людей уже подготовлены.

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Ранее Собянин заявил, что московские городские службы постоянно мониторят ситуацию с пожарами в парках и на природных территориях, в том числе в ТиНАО. По его словам, на данный момент в Рязанской области находится шесть столичных вертолётов, а также свыше 400 человек и 120 единиц техники. Также до 14 увеличено число тяжёлых бульдозеров, которые создают минерализованные полосы и предотвращают распространение огня.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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