Назван виновник жуткого ДТП с микроавтобусом под Ульяновском, в котором погибло 15 человек

Страшное ДТП с 15 погибшими на трассе в Николаевском районе Ульяновской области могло произойти из-за того, что водителю одного из большегрузов стало плохо за рулём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время точные причины трагедии устанавливаются. Плохое самочувствие водителя большегруза, который потерял управление и выехал на встречную полосу, могло стать одной из них. Водитель грузовика погиб", — уточнил собеседник агентства.

В пресс-центре УМВД России по Ульяновской области в свою очередь сообщили, что водитель вовремя не затормозил и врезался в микроавтобус, который в итоге оказался зажат между двумя фурами.