Смяло между фурами: Жуткое ДТП с микроавтобусом под Ульяновском унесло жизни 11 человек
Жуткое ДТП с микроавтобусом и фурами под Ульяновском унесло жизни 11 человек
В Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, произошла жуткая авария. На проезжей части столкнулись две фуры, смяв между собой микроавтобус. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия в соцсетях. Как сообщили Лайфу в областном ГИБДД, в результате ДТП погибло 11 человек, ещё трое находятся в больнице.
Фуры смяли между собой микроавтобус. Видео © VK / ЧП Ульяновск / Происшествия Тольятти
По словам собеседника, авария произошла после того, как один из грузовиков выехал на встречную полосу. Там он смял автобус, а затем врезался в другую фуру. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сейчас на этом участке трассы образовался затор.
Ранее Лайф писал, что в Дагестане семь человек погибло при столкновении "газели" с грузовиком. По предварительным данным полиции, 60-летний водитель уснул за рулём, в результате чего "газель" на встречной полосе столкнулась с грузовым автомобилем.
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