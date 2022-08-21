Смяло между фурами: Жуткое ДТП с микроавтобусом под Ульяновском унесло жизни 11 человек

В Ульяновской области, недалеко от села Прасковьино, произошла жуткая авария. На проезжей части столкнулись две фуры, смяв между собой микроавтобус. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия в соцсетях. Как сообщили Лайфу в областном ГИБДД, в результате ДТП погибло 11 человек, ещё трое находятся в больнице.

Фуры смяли между собой микроавтобус. Видео © VK / ЧП Ульяновск / Происшествия Тольятти

По словам собеседника, авария произошла после того, как один из грузовиков выехал на встречную полосу. Там он смял автобус, а затем врезался в другую фуру. На месте работают сотрудники экстренных служб. Сейчас на этом участке трассы образовался затор.