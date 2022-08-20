Под Вологдой семь машин загорелись после смертельного ДТП с грузовиком

В Вологодской области произошла крупная автокатастрофа: грузовик столкнулся с семью легковушками, которые от удара воспламенились. Как сообщил губернатор региона Олег Кувшинников, ДТП случилось на узком мосту через Кишемский канал.

Последствия жуткой аварии под Вологдой. Фото © Telegram / Кувшинников. Live

"На 108-м километре трассы "Вологда – Медвежьегорск" водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с семью легковыми автомобилями. Все автомобили загорелись… По предварительным данным, погиб один человек, семеро обратилось за медицинской помощью, трое госпитализированы", — пояснил Кувшинников в "Телеграме".

Сейчас на месте работают спасатели и правоохранители. Для усиления на место аварии направлены две бригады врачей и бригада санавиации. Кувшинников посоветовал водителям несколько путей объезда: со стороны Вологды — на 106-м км через деревню Закозье и со стороны Вытегры — на 112-м км через город Кириллов.