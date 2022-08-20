Один подросток погиб и трое пострадали в пьяном ДТП под Саратовом

В жутком ДТП в Балаковском районе Саратовской области погиб 16-летний парень, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"20 августа 2022 года в 05:30 на 17-м километре автодороги села Новая Елюзань – Комсомольское Балаковского района водитель, 2002 года рождения, управляя транспортным средством "Лада-217030" в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на обочину, съезд с дороги в кювет и последующее опрокидывание транспортного средства", — рассказали в ведомстве.

В результате полученных травм скончался 16-летний пассажир "приоры", две пассажирки 14 и 15 лет и пассажир 16 лет получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в городскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.