Один подросток погиб и трое пострадали в пьяном ДТП под Саратовом
Под Саратовом пьяный водитель опрокинул "Приору" в кювет, погиб 16-летний подросток
Кадры с места ДТП. Обложка © УГИБДД по области
В жутком ДТП в Балаковском районе Саратовской области погиб 16-летний парень, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
"20 августа 2022 года в 05:30 на 17-м километре автодороги села Новая Елюзань – Комсомольское Балаковского района водитель, 2002 года рождения, управляя транспортным средством "Лада-217030" в состоянии опьянения, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на обочину, съезд с дороги в кювет и последующее опрокидывание транспортного средства", — рассказали в ведомстве.
В результате полученных травм скончался 16-летний пассажир "приоры", две пассажирки 14 и 15 лет и пассажир 16 лет получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в городскую больницу. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
Ранее Лайф рассказывал, что голая женщина в неадекватном состоянии за рулём иномарки устроила ДТП под Краснодаром. Пострадали её трёхлетний сын и пассажирка, сидевшие в машине, а также водитель второго автомобиля. На публикуемых в Сети кадрах видно, что после столкновения виновница ДТП продолжает сидеть в машине абсолютно голая и молится. Затем она вышла и легла прямо на дорогу.