Наркологу Брюну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского суда.

"В ходатайстве следствия о домашнем аресте Брюн указан как обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ", — сказали в суде.

Там также сообщили, что в деле есть второй фигурант. Ему предъявлено аналогичное обвинение. Следователи потребовали от суда отправить Брюна под домашний арест. За мошенничество в особо крупном размере наркологу может грозить до десяти лет лишения свободы.