Наркологу Брюну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере
Бывшему внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского суда.
"В ходатайстве следствия о домашнем аресте Брюн указан как обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ", — сказали в суде.
Там также сообщили, что в деле есть второй фигурант. Ему предъявлено аналогичное обвинение. Следователи потребовали от суда отправить Брюна под домашний арест. За мошенничество в особо крупном размере наркологу может грозить до десяти лет лишения свободы.
Напомним, 19 августа стало известно, что психиатра-нарколога Евгения Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Уточнялось, что для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний.
ТАСС / Владимир Гердо