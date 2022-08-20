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20 августа, 11:45

Наркологу Брюну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему внештатному психиатру-наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Кузьминского суда.

"В ходатайстве следствия о домашнем аресте Брюн указан как обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК РФ", сказали в суде.

Там также сообщили, что в деле есть второй фигурант. Ему предъявлено аналогичное обвинение. Следователи потребовали от суда отправить Брюна под домашний арест. За мошенничество в особо крупном размере наркологу может грозить до десяти лет лишения свободы.

Стали известны подробности о причине задержания Брюна

Стали известны подробности о причине задержания Брюна

Напомним, 19 августа стало известно, что психиатра-нарколога Евгения Брюна подозревают в организации закупки государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркотической зависимости по завышенным ценам. Уточнялось, что для этого он с сообщниками якобы использовал сеть аффилированных компаний.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александра Васильева

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