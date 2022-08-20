В Москве мигранты попытались вытравить тараканов дымовой шашкой и устроили пожар

В Москве мигранты из Средней Азии чуть не спалили весь дом на Нахимовском проспекте, когда начали травить тараканов в квартире с помощью дыма. О случившемся пишет Mash.

Дымовая шашка стала причиной пожара в столичной квартире. Фото © Mash

Для борьбы с насекомыми квартиранты использовали дымовую шашку, от которой в комнате вспыхнул пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир, пока шло тушение огня. На публикуемых кадрах видно, что у гостей столицы сгорели почти все вещи, а стены и пол помещения покрыты сажей.