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20 августа, 11:43

В Москве мигранты попытались вытравить тараканов дымовой шашкой и устроили пожар

<p>Квартира, где произошёл пожар из-за дымовой шашки. Фото © <a href="https://t.me/breakingmash/37527?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Квартира, где произошёл пожар из-за дымовой шашки. Фото © Mash

В Москве мигранты из Средней Азии чуть не спалили весь дом на Нахимовском проспекте, когда начали травить тараканов в квартире с помощью дыма. О случившемся пишет Mash.

Дымовая шашка стала причиной пожара в столичной квартире. Фото © Mash

Дымовая шашка стала причиной пожара в столичной квартире. Фото © Mash

Для борьбы с насекомыми квартиранты использовали дымовую шашку, от которой в комнате вспыхнул пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир, пока шло тушение огня. На публикуемых кадрах видно, что у гостей столицы сгорели почти все вещи, а стены и пол помещения покрыты сажей.

В строящемся здании в ЖК бизнес-класса на западе Москвы произошёл пожар

В строящемся здании в ЖК бизнес-класса на западе Москвы произошёл пожар

А в подмосковном Красногорске на улице Карбышева, 27 ранее произошёл взрыв газа. По словам соседей, незадолго до происшествия они слышали крики хозяйки квартиры о том, что её "сейчас ножом зарежут". Также она просила вызвать полицию.

Татьяна Миссуми

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