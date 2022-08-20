В Москве мигранты попытались вытравить тараканов дымовой шашкой и устроили пожар
Квартира, где произошёл пожар из-за дымовой шашки. Фото © Mash
В Москве мигранты из Средней Азии чуть не спалили весь дом на Нахимовском проспекте, когда начали травить тараканов в квартире с помощью дыма. О случившемся пишет Mash.
Дымовая шашка стала причиной пожара в столичной квартире. Фото © Mash
Для борьбы с насекомыми квартиранты использовали дымовую шашку, от которой в комнате вспыхнул пожар. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов соседних квартир, пока шло тушение огня. На публикуемых кадрах видно, что у гостей столицы сгорели почти все вещи, а стены и пол помещения покрыты сажей.
А в подмосковном Красногорске на улице Карбышева, 27 ранее произошёл взрыв газа. По словам соседей, незадолго до происшествия они слышали крики хозяйки квартиры о том, что её "сейчас ножом зарежут". Также она просила вызвать полицию.