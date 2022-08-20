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20 августа, 11:37

Греция официально вышла из режима усиленного надзора ЕС над экономикой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о выходе страны из-под усиленного европейского надзора над своей экономикой в разгар международного экономического кризиса. По его словам, это исторический момент для государства.

"Это окончательно закрывает неприятную главу для Греции, экономики и граждан. Для страны открывается новая страница, где Греция имеет возможность разрабатывать экономическую, социальную и налоговую политику", — сказал он в эфире программы ERT Weekend на греческом телеканале ERT.

По словам министра, теперь остались в прошлом "навязанные международными кредиторами непосильные налоги, сокращения зарплат и пенсий, банковские проверки и залоги государственного имущества, деградации национальной обороны, общественного образования и здравоохранения, а также маргинализации положения Греции в Европе и в мире".

"Освобождение от усиленного надзора означает большую свободу действий на национальном уровне в отношении нашего экономического выбора", — отметил Мицотакис, назвав это важнейшим шагом, который поможет восстановить инвестиционный рейтинг с целью кредитования экономики на лучших условиях.

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Ранее премьер Греции Мицотакис заявлял, что сегодня сложилась трудная ситуация для мировой экономики в целом, а ЕС столкнулся с такой угрозой инфляции, с какой не сталкивался 40 лет. По его мнению, это происходит из-за того, что Европа находится "в состоянии войны". Греческий премьер призвал правительство принять меры, чтобы смягчить последствия повышения цен и поддержать население и бизнес.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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