Греция официально вышла из режима усиленного надзора ЕС над экономикой

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сообщил о выходе страны из-под усиленного европейского надзора над своей экономикой в разгар международного экономического кризиса. По его словам, это исторический момент для государства.

"Это окончательно закрывает неприятную главу для Греции, экономики и граждан. Для страны открывается новая страница, где Греция имеет возможность разрабатывать экономическую, социальную и налоговую политику", — сказал он в эфире программы ERT Weekend на греческом телеканале ERT.

По словам министра, теперь остались в прошлом "навязанные международными кредиторами непосильные налоги, сокращения зарплат и пенсий, банковские проверки и залоги государственного имущества, деградации национальной обороны, общественного образования и здравоохранения, а также маргинализации положения Греции в Европе и в мире".

"Освобождение от усиленного надзора означает большую свободу действий на национальном уровне в отношении нашего экономического выбора", — отметил Мицотакис, назвав это важнейшим шагом, который поможет восстановить инвестиционный рейтинг с целью кредитования экономики на лучших условиях.