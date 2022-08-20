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Регион
Опубликовано 20 августа 2022, 14:26

В "Рубине" назвали троллингом Слуцкого слова Тарасова о готовности вернуться

В "Рубине" отреагировали на слова Тарасова о желании вернуться в клуб

Полузащитник Дмитрий Тарасов хотел подшутить над главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким, говоря о желании вернуться в команду. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил спортивный директор казанцев Олег Яровинский.

"Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов. Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть ещё некоторые варианты по новичкам. Но Дима — наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!" — заметил Яровинский.

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Отметим, что Дмитрий Тарасов играл в "Рубине" в 2020 году. На данный момент он приостановил свою профессиональную деятельность, продолжив выступления в медийном клубе "НаСпорте".

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ТАСС / Олег Бухарев, Егор Алеев

Шамиль Гаджиев
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