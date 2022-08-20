"Мне кажется, Дима просто троллил Леонида Викторовича. Они в великолепных отношениях. Кажется, он в форме шутки это говорил. Его возвращение не то что невозможно, просто у нас достаточно много квалифицированных футболистов. Учитываем, что в принципе в заявке осталось не так много мест, но есть ещё некоторые варианты по новичкам. Но Дима — наш хороший товарищ. Мы всегда ему рады!" — заметил Яровинский.