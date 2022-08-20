Море музыки, миллионные гранты и мастер-классы: Как прошёл четвёртый фестиваль "Таврида.АРТ" в Крыму

В этом году основными темами фестиваля "Таврида.АРТ" стали "Год культурного наследия народов РФ", "Жить и работать в России" и "Нас не отменишь" как манифест молодых творцов против культуры отмены. Он объединил 50 тысяч человек и был насыщен музыкой, шоу, мастер-классами, лекциями, встречами с интересными людьми.

В Крыму прошёл фестиваль "Таврида.АРТ". Видео © "Таврида.АРТ"

"В соответствии с нашим девизом "Россия — страна возможностей", это, наверное, уникальная площадка. В общей сложности за всё время более 5000 человек приняли участие в кастингах и отборах в самые интересные творческие проекты в нашей стране", — сказал первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Мероприятие прошло с 15 по 19 августа в Крыму, в бухте Капсель, и объединило 50 000 участников творческих профессий и зрителей из 85 регионов России, ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей. Сотни конкурсантов теперь возвращаются домой победителями. Так, прошли отборы в Бизнес-школу RMA, в Музыкальную академию Ларисы Долиной, Академию Игоря Крутого, студию-школу Аллы Духовой, в Институт развития Интернета и др.

"Таврида.АРТ" провёл конкурсы в разных сферах искусства. Фото © "Таврида.АРТ"

Кроме того, 35 участников фестиваля получили 20 007 000 рублей грантов на реализацию своих проектов. Всего было представлено 256 идей. А 29 молодых российских дизайнеров представили свои коллекции на специальных показах мод. Фестиваль исторической реконструкции тоже привлёк много участников и зрителей. Гости смогли наглядно познакомиться с эпохами Древней Руси, Петра I и Великой Отечественной войны.

Одной из ключевых площадок фестиваля стало мероприятие к 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева "Дягилев. Русские сезоны". Артисты показали лучшие номера и фрагменты опер, покоривших европейскую публику начала XX века: "Борис Годунов", "Князь Игорь" и других. Интересно, что за время фестиваля было собрано 6000 книг в пользу библиотечных фондов Херсона и Запорожья, а очередь из желающих помочь и поучаствовать в благотворительной акции растянулась на 800 метров.

"Таврида.АРТ" — это пять дней непрерывной музыки, шоу и представлений, мастер-классов, нетворкингов, мотивационных лекций, встреч с интересными людьми. Нашлось место и образовательной программе, и социальным активностям, и спорту.