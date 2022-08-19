НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 августа, 13:32

Онлайн-лекции общества "Знание" на "Таврида-АРТ" собрали более 10 млн просмотров

На крымском фестивале "Таврида-АРТ" за четыре дня работы лектория "Вершина Знаний" выступило более 25 экспертов, слушателями стали порядка пяти тысяч человек, а онлайн-трансляции собрали более 10 миллионов просмотров.

Лекторий общества "Знание" отработал четыре дня на фестивале "Таврида-АРТ". Видео © Предоставлено LIFE

Как сообщили в пресс-службе общества "Знание", наибольший интерес вызвала лекция фигуриста, заслуженного мастера спорта, продюсера собственного ледового шоу Ильи Авербуха. Он призвал слушателей не бояться реализовывать себя в новых сферах, чтобы максимально раскрыть потенциал.

"Иначе дальше вы просто будете смотреть за теми, кто ушёл вперёд. Жаловаться на судьбу. Сидеть и говорить о том, как не сложилось. Говорить, что кому-то повезло, кому-то помогли. Нет, по-другому не получится. Сам вкладываешь — сам получаешь", — напутствовал Авербух.

Небесный вальс и корабль с алыми парусами: На Тавриде прошёл фестиваль патриотической песни

Небесный вальс и корабль с алыми парусами: На Тавриде прошёл фестиваль патриотической песни

  • Илья Авербух выступил на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
    Илья Авербух выступил на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
  • Слушатели лектория "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
    Слушатели лектория "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
  • Анет Сай выступила на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
    Анет Сай выступила на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
  • Павильон общества "Знание". Фото © Предоставлено LIFE
    Павильон общества "Знание". Фото © Предоставлено LIFE
  • Анастасия Косенчук выступила на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE
    Анастасия Косенчук выступила на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE

Илья Авербух выступил на лектории "Вершина Знаний". Фото © Предоставлено LIFE

1 / 5

О том, как реализовать себя в музыкальной сфере, рассказала слушателям певица Анет Сай. Она также провела интерактивный мастер-класс для участников, рассказав о своём творческом пути. На актуальную тему высказалась и руководитель специальных проектов Rutube Дарья Ряжских. Спикер рассказала об ответственности блогера перед аудиторией и важности достоверности информации по социальной повестке. Ещё она объяснила, как изменилось значение блогера для зрителя за последнее время.

Тему продвижения себя и проектов подняла исполнительный директор "Лаборатории медиа" Анастасия Косенчук. Она также обратила внимание на то, что специалистам в сфере медиа важно быстро реагировать на новую информацию и оперативно её осваивать.

Институт развития интернета поддержит участников медиа-проектов фестиваля "Таврида.АРТ"

Институт развития интернета поддержит участников медиа-проектов фестиваля "Таврида.АРТ"

Ранее Лайф писал, что в рамках форума "Таврида" экспонируется выставка "Находки Южного пригорода Херсонеса", которая стала одной из исторических площадок мероприятия. Инициатором проведения археологических экспедиций и создателем экспозиции выступает фонд поддержки гуманитарных наук "Моя история" совместно с музеем-заповедником "Херсонес Таврический".

Обложка ©

Предоставлено LIFE

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров