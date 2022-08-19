Врач рассказала, как лечить затяжной кашель после ковида

При лечении затяжного кашля после коронавируса поможет обильное питьё. Об этом в беседе с изданием "Вести Подмосковья" рассказала глава медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

"Единой схемы борьбы с затяжным кашлем нет, а кому-то терапия может не потребоваться совсем. Одним из эффективных и безопасных способов облегчить своё состояние будет обильное питьё — вода, чай, морсы помогут быстрее восстановиться, а вот сдерживать кашель изо всех сил и пытаться не кашлять — не лучшая идея", — отметила она.

Затяжной кашель говорит о долгом течении коронавируса, добавила эксперт. Врач подчеркнула, что люди, которые столкнулись с таким явлением, уже не представляют угрозы для других. Специалист напомнила, что человек, перенёсший вирус в лёгкой форме, здоров уже на седьмой-десятый день. Но при тяжёлом течении инфекции это может произойти позже, обратила внимание Малиновская.