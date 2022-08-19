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19 августа, 13:15

В Сочи началась встреча Путина и Токаева

В Сочи началась встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Перед началом общения лидеры обнялись и пожали руки.

В Сочи началась встреча Путина и Токаева. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"

"У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня",  сказал Путин.

Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества

Путин и Токаев подтвердили настрой на укрепление союзничества

Ранее стало известно, что главы государств, в частности, планируют обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.

Обложка ©

Телеграм-канал "Кремль. Новости"

Александра Вишнякова

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