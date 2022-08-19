В Сочи началась встреча Путина и Токаева

"У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", — сказал Путин.