В Сочи началась встреча Путина и Токаева
В Сочи началась встреча главы российского государства Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Перед началом общения лидеры обнялись и пожали руки.
В Сочи началась встреча Путина и Токаева. Видео © Телеграм-канал "Кремль. Новости"
"У нас будет возможность и в формальной, и в неформальной обстановке поговорить во время рабочего обеда. Вопросов много, очень рад возможности спокойно, в деловом, дружеском ключе обсудить все вопросы, которые стоят на повестке дня", — сказал Путин.
Ранее стало известно, что главы государств, в частности, планируют обсудить проблематику двустороннего взаимодействия в рамках интеграционных объединений, включая СНГ, в котором Казахстан председательствует в этом году.
Телеграм-канал "Кремль. Новости"