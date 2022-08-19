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19 августа, 13:08

Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

Эстония собирается официально предложить Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД страны.

"Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные ограничения против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах", — сообщили в дипведомстве.

Кроме того, представители министерства будут требовать, чтобы новые рестрикции применялись ещё в отношении некоторых физических лиц и организаций РФ, а также распространялись на поездки граждан России в Европу.

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Напомним, 17 августа в МИД Эстонии заявили о намерении запретить россиянам въезд в страну с любыми "шенгенами", а на следующий день власти сообщили, что перестают впускать в страну россиян с выданными ранее шенгенскими визами.

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Flickr / Dmitry Ikunin

Ирина Фальке

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