Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России
Эстония собирается официально предложить Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД страны.
"Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные ограничения против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах", — сообщили в дипведомстве.
Кроме того, представители министерства будут требовать, чтобы новые рестрикции применялись ещё в отношении некоторых физических лиц и организаций РФ, а также распространялись на поездки граждан России в Европу.
Напомним, 17 августа в МИД Эстонии заявили о намерении запретить россиянам въезд в страну с любыми "шенгенами", а на следующий день власти сообщили, что перестают впускать в страну россиян с выданными ранее шенгенскими визами.
Flickr / Dmitry Ikunin