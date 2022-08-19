Эстония предложит Еврокомиссии ввести восьмой пакет санкций против России

Эстония собирается официально предложить Европейской комиссии ввести восьмой пакет санкций в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба МИД страны.

"Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные ограничения против РФ в экономическом, энергетическом и торговом секторах", — сообщили в дипведомстве.