Пассажир в Шереметьево украл часы за 330 тысяч, воспользовавшись неразберихой на досмотре

Полицейские в столичном аэропорту Шереметьево раскрыли кражу дорогих часов у пассажира во время досмотра. Оказалось, их присвоил проходивший вслед за потерпевшим человек, сообщается на сайте "МВД Медиа".

В Шереметьево пассажир украл дорогие часы мужчины при прохождении досмотра. Видео © "МВД Медиа"

По словам пассажира, который обратился с заявлением в местное управление МВД, он положил часы стоимостью 330 тысяч рублей в лоток при прохождении досмотра, но позднее не обнаружил их. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что один из работников предложил аксессуар другому мужчине, который не упустил возможности забрать их. Это же увидели и правоохранители.

По горячим следам вора удалось задержать в момент посадки в самолёт. Злоумышленника доставили в дежурную часть, им оказался житель Дагестана 1967 года рождения. Он сознался в содеянном и вернул часы. Возбуждено уголовное дело по статье 158 "Кража".