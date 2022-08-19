Треть россиян пожаловались на нападения бездомных животных рядом с домом

6% россиян подвергались нападению бездомных животных за последние два-три года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения и kp.ru. В нём приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

В ходе опроса 90% респондентов заявили, что вблизи их жилища обитают бездомные животные, а около 40% рассказали, что слышали или сталкивались с нападением бродячих собак. Лишь десятая часть россиян отметила, что в месте их проживания такой проблемы нет.