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19 августа, 12:48

Треть россиян пожаловались на нападения бездомных животных рядом с домом

Опрос: 6% россиян подвергались нападению бездомных животных за последние два-три года

6% россиян подвергались нападению бездомных животных за последние два-три года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения и kp.ru. В нём приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.

В ходе опроса 90% респондентов заявили, что вблизи их жилища обитают бездомные животные, а около 40% рассказали, что слышали или сталкивались с нападением бродячих собак. Лишь десятая часть россиян отметила, что в месте их проживания такой проблемы нет.

Пойманную на шоссе у МКАД свинью отправили в приют для собак

Пойманную на шоссе у МКАД свинью отправили в приют для собак

Ранее Лайф писал, что в австралийском городке Маарум жители оказались буквально в осаде из-за нашествия кенгуру. Причём уже зафиксированы случаи нападения этих животных на людей.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов
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