Треть россиян пожаловались на нападения бездомных животных рядом с домом
Опрос: 6% россиян подвергались нападению бездомных животных за последние два-три года
6% россиян подвергались нападению бездомных животных за последние два-три года. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения и kp.ru. В нём приняли участие 1600 граждан в возрасте от 18 лет.
В ходе опроса 90% респондентов заявили, что вблизи их жилища обитают бездомные животные, а около 40% рассказали, что слышали или сталкивались с нападением бродячих собак. Лишь десятая часть россиян отметила, что в месте их проживания такой проблемы нет.
Ранее Лайф писал, что в австралийском городке Маарум жители оказались буквально в осаде из-за нашествия кенгуру. Причём уже зафиксированы случаи нападения этих животных на людей.
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