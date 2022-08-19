Усик оказался легче Джошуа более чем на 10 кг перед их реваншем
Украинский боксёр Александр Усик оказался более чем на десять килограммов легче британца Энтони Джошуа перед их очным поединком в Саудовской Аравии.
По итогам взвешивания вес Усика составил 100,5 кг, тогда как у Джошуа — 110,9 кг. Отметим, что украинец снова удивил публику внешним видом, придя на церемонию в национальном костюме.
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Бой Александр Усик – Энтони Джошуа состоится вечером 20 августа в Джидде. Это будет второй поединок украинца и британца за год. В прошлом сентябре победу одержал Усик.
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Getty Images / Francois Nel