"Не нравится такое": Украинский боксёр назвал Усика "клоуном" из-за песен и поведения перед боем с Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач негативно оценил поведение своего соотечественника Александра Усика во время пресс-конференции перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Сообщение он оставил в своих соцсетях.

"Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое", — написал Редкач.