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18 августа, 12:42

"Не нравится такое": Украинский боксёр назвал Усика "клоуном" из-за песен и поведения перед боем с Джошуа

Украинский боксёр оскорбил Усика из-за поведения на пресс-конференции перед боем с Джошуа

Украинский боксер Иван Редкач негативно оценил поведение своего соотечественника Александра Усика во время пресс-конференции перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Сообщение он оставил в своих соцсетях.

"Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое", написал Редкач.

Обошлось без танцев : Усик пришёл на пресс-конференцию в украинском костюме и спел песню

Обошлось без танцев : Усик пришёл на пресс-конференцию в украинском костюме и спел песню

Ранее Лайф сообщал, что Александр Усик пришёл на пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа в национальном костюме в образе казака, а после окончания мероприятия спел песню на родном языке.

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Кадр из видео YouTube / Sky Sports Boxing

Шамиль Гаджиев

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