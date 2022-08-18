"Не нравится такое": Украинский боксёр назвал Усика "клоуном" из-за песен и поведения перед боем с Джошуа
Украинский боксёр оскорбил Усика из-за поведения на пресс-конференции перед боем с Джошуа
Украинский боксер Иван Редкач негативно оценил поведение своего соотечественника Александра Усика во время пресс-конференции перед реваншем с британцем Энтони Джошуа. Сообщение он оставил в своих соцсетях.
"Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое", — написал Редкач.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Усик пришёл на пресс-конференцию перед боем с Энтони Джошуа в национальном костюме в образе казака, а после окончания мероприятия спел песню на родном языке.
Кадр из видео YouTube / Sky Sports Boxing