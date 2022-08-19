Пойманную на шоссе у МКАД свинью отправили в приют для собак

Огромную свинью, которую в четверг водители обнаружили на проезжей части Дмитровского шоссе, возле МКАД, сразу после отлова отправили в приют для собак в районе СВАО. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

"После отлова увезли в ближайший собачий приют", — приводит слова одного из спасателей РИА "Новости".

Как уточнили в специальных службах, пока работники приюта и другие специалисты занимаются поисками хозяина свиньи, животное будет жить в отдельном вольере.