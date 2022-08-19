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19 августа, 08:27

Пойманную на шоссе у МКАД свинью отправили в приют для собак

Огромную свинью, которую в четверг водители обнаружили на проезжей части Дмитровского шоссе, возле МКАД, сразу после отлова отправили в приют для собак в районе СВАО. Об этом сообщили в экстренных службах Москвы.

"После отлова увезли в ближайший собачий приют", — приводит слова одного из спасателей РИА "Новости".

Как уточнили в специальных службах, пока работники приюта и другие специалисты занимаются поисками хозяина свиньи, животное будет жить в отдельном вольере.

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Накануне Лайф сообщал, что на Дмитровском шоссе, рядом с МКАД, москвичи отловили огромную свинью. По словам водителей, животное не сидело на одном месте, а бегало по проезжей части и мешало движению.

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Свинья, которую отловили на МКАД. Скриншот © VK / "Наш Долгопрудный"

Ирина Фальке

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