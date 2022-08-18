Огромную свинью отловили на шоссе рядом с МКАД
Огромную свинью заметили водители на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке столицы. Сейчас её уже поймали, сообщил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА "Новости".
Свинья, которую отловили на МКАД. Видео © VK / "Наш Долгопрудный"
"Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, к настоящему моменту свинью уже отловили и увезли. Её дальнейшая судьба неизвестна.
Ранее, 23 июля, в посёлке Тельме Усольского района Иркутской области во двор одного из частных домов пробралось стадо свиней. Хозяин участка попытался прогнать непрошеных гостей. Но одно из животных укусило мужчину, и он скончался от потери крови. Однако на этом свиньи не остановились и снова вышли на улицы без присмотра. Жительница посёлка обвинила местные власти и полицию в бездействии.
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Кадр из видео VK / "Наш Долгопрудный"