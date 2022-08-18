Огромную свинью отловили на шоссе рядом с МКАД

Огромную свинью заметили водители на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке столицы. Сейчас её уже поймали, сообщил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА "Новости".

Свинья, которую отловили на МКАД. Видео © VK / "Наш Долгопрудный"

"Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к настоящему моменту свинью уже отловили и увезли. Её дальнейшая судьба неизвестна.