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18 августа, 12:45

Огромную свинью отловили на шоссе рядом с МКАД

Огромную свинью заметили водители на проезжей части Дмитровского шоссе рядом с МКАД на северо-востоке столицы. Сейчас её уже поймали, сообщил представитель экстренных служб столицы в беседе с РИА "Новости".

Свинья, которую отловили на МКАД. Видео © VK / "Наш Долгопрудный"

"Около полудня на Дмитровку недалеко от пересечения с МКАД откуда-то вышла огромная свинья. Она не сидела на одном месте, а бегала по трассе в разные стороны, мешая движению", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, к настоящему моменту свинью уже отловили и увезли. Её дальнейшая судьба неизвестна.

Учёные убили свинью и спустя час воскресили, влив ей специальную жидкость

Учёные убили свинью и спустя час воскресили, влив ей специальную жидкость

Ранее, 23 июля, в посёлке Тельме Усольского района Иркутской области во двор одного из частных домов пробралось стадо свиней. Хозяин участка попытался прогнать непрошеных гостей. Но одно из животных укусило мужчину, и он скончался от потери крови. Однако на этом свиньи не остановились и снова вышли на улицы без присмотра. Жительница посёлка обвинила местные власти и полицию в бездействии.

Обложка ©

Кадр из видео VK / "Наш Долгопрудный"

Светлана Оперук

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