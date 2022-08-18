Терапевт Хухрев объяснил, чем опасно купание после Яблочного Спаса

Терапевты считают, что купание после Яблочного Спаса, который отмечается 19 августа, может нести смертельную опасность, поскольку ночью температура воздуха падает — и вода не успевает прогреваться. Подробнее об этом рассказал в беседе с Ura.ru врач, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

"Ночи становятся холодными, и вода выхолаживается. И вроде как снаружи жарко, а зайдёшь — холодно. Особенно если на жаре что-то употребил, а потом в воду. Некоторым может стать плохо. Потонуть можно, так как сердце схватит", — предупредил врач.

Он пояснил, что при резкой смене температуры (особенно если состояние подогрето алкоголем) может случиться спазм сосудов, что может повлечь за собой сердечный приступ. При этом тех, кто занимается закалкой, это не касается.

И всё-таки в регионах России, которые в этом году столкнулись с аномальной жарой, купаться ещё можно: и погода, и температура воды позволяют это делать без вреда для здоровья, отметил терапевт.