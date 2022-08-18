В чём суть праздника Яблочный Спас и чего категорически нельзя делать 19 августа

Почему Яблочный Спас так называется?

На Руси Яблочный Спас был одним из первых праздников урожая. Согласно народным поверьям, именно после 19 августа природа делала поворот: всё начинает идти от лета к осени и зиме. Восточные славяне с этого дня ели яблоки и другие фрукты нового урожая, предварительно освятив в церкви. Часть плодов отдавали нуждающимся людям, сиротам как пожертвование.

По этой причине Яблочный Спас имеет важное значение в народе. Если человек принесёт в церковь на освящение фрукты, которые не выращиваются в России, их освящение также не возбраняется Николай Савченко Священник

При этом овощи на Яблочный Спас не рекомендуется нести в храмы на освящение.

Что нужно делать в Яблочный Спас?

В Яблочный Спас помимо освящения фруктов нужно обязательно погадать на будущее. О перспективах ближайших месяцев можно судить по вкусу первого яблока, съеденного во второй Спас: если плод окажется сладким — значит, впереди радость и счастье, а если кислым — ждут потери, невзгоды, трудности.

В этот день даже те люди, которые в своей деятельности не имеют отношения к выращиванию фруктов, могут обратиться к Богу, чтобы он помог в их труде. Взамен необходимо пообещать проявлять трудолюбие, терпение и помогать ближним Николай Савченко Священник

Можно ли жениться на Яблочный Спас?

Свадьба на Яблочный Спас, то есть в день Преображения Господня, не противоречит канонам Церкви. Более того, это хорошая примета. Во времена Руси 19 августа открывали свадебный сезон. Наши предки верили, что для невесты выйти замуж на Спас значит обеспечить счастливую, долгую жизнь. Если же говорить о венчании, его рекомендуется отложить, поскольку период поста с 14 по 27 августа — не лучшее время для торжеств и гуляний.

Яблочный Спас: чего нельзя делать

В день Яблочного Спаса, 19 августа, нельзя грешить, вести себя особенно шумно и распивать алкоголь, поведал священник Николай Савченко в беседе с "Вечерней Москвой". А вот известный многим запрет на употребление яблок — не более чем народное поверье, возникшее из медицинских соображений. Наши предки считали, что плоды фруктов, созревшие не до конца, могут нанести вред здоровью человека. Однако в век транспортных возможностей этого правила можно не придерживаться, добавил Савченко.

Ещё в Яблочный Спас нельзя заниматься домашними заботами, но встречать этот день следует в чистоте, поэтому прибраться дома нужно за день–два до праздника.

Яблочный Спас: традиции

Существует языческий ритуал очищения дома, который проводят на Яблочный Спас. Он появился ещё до Крещения Руси, и до сих пор эта традиция сохраняется в некоторых семьях. Для очищения пространства понадобятся яблоко и восковая свеча. Фото © ТАСС /Владимир Смирнов

Языческая традиция на Яблочный Спас — проведение ритуала очищения дома. Она видоизменилась после того, как на Русь пришло православие. Несмотря на то что подобные обряды не одобряет Церковь, их продолжают совершать. Чтобы очистить пространство, нужны яблоко и восковая свеча. Плод разрежьте пополам, вырежьте сердцевину из обеих половинок. В одну половину яблока вставьте горящую свечку и обойдите с нею дом/квартиру. Одновременно молитесь и обращайтесь к Господу с просьбой даровать семье мир и согласие, защитить от бед. По завершении ритуала воск, стёкший со свечи, переложите в другую половинку яблока, две части фрукта соедините и крепко свяжите верёвкой. Унесите яблоко подальше от дома и закопайте. После обряда можно приступать к приготовлению праздничных блюд.

Молитва на Яблочный Спас: молитва на Преображение Господне

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем, Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его! Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти. Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество. Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь

Какие приметы на Яблочный Спас?