Успенский пост: Как современные люди используют старинную методику для поддержания здоровья

В православной традиции существует годовой круг постов, четыре из них — многодневные: Великий, Петров, Успенский и Рождественский. Успенский пост каждый год приходится на одни и те же дни: начинается он 14 августа и заканчивается 27-го. Дату начала Успенского поста часто называют Медовым Спасом, поскольку именно в августе начинается активный сбор мёда и 14 августа в храмах принято его освящать. Однако правильное название церковного праздника, который приходится на эту дату, — Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Успенский пост — самый короткий из числа многодневных. Он длится две недели. В последний день поста священнослужители в храмах меняют свои облачения с белых на голубые. Этот цвет символизирует торжества в честь Богородицы: 28 августа православные отмечают один из двунадесятых (двенадцати главных в году) праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Его ещё называют "богородичной Пасхой". Согласно преданию, Божия Матерь умерла так, словно уснула, отсюда и название праздника — Успение, потому и пост, ему предшествующий, называется Успенским.

История Успенского поста

Успение Пресвятой Богородицы. Икона Феофана Грека, 1392 год. Фото © Wikipedia / ГТГ

Успенский пост — древняя христианская традиция. Уже в беседе святителя церкви Льва Великого, произнесённой им около 450 года, есть ясное указание на Успенский пост: "Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так, для весны весенний пост — в Четыредесятницу, для лета летний — в Пятидесятницу (Петров пост), для осени осенний — в восьмом месяце (Успенский), для зимы — зимний (Рождественский)". В этой цитате август отнесён к осенним месяцам, так как в это время начинался сбор урожая. Окончательное установление Успенского поста состоялось на Константинопольском соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Было подтверждено, что все православные христиане, согласно с древними уставами, должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа (по юлианскому календарю). О духовном значении Успенского поста говорил святой Симеон Солунский, живший в XV веке: "Пост в августе (Успенский) учреждён в честь Матери Божия Слова, Которая, узнавши Своё преставление, как всегда, подвизалась и постилась за нас, хотя, будучи святой и непорочной, и не имела нужды в посте; так особенно Она молилась о нас, когда намеревалась перейти от здешней жизни к будущей и когда Её блаженная душа имела чрез Божественного духа соединиться с Её сыном. А потому и мы должны поститься и воспевать Её, подражая житию Её и пробуждая Её тем к молитве за нас. Некоторые, впрочем, говорят, что этот пост учреждён по случаю двух праздников, то есть Преображения и Успения. И я также считаю необходимым воспоминания этих двух праздников, одного — как подающего нам освящение, а другого — умилостивление и ходатайство за нас".

Значение и популярность Успенского поста в современном мире

Календарь питания на Успенский пост составить просто, а вот держать его — сложнее. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин

Значение этого поста для современных людей имеет различные аспекты. В целом Успенский пост имеет значение для современных людей как духовная, социально-этическая и культурная практика. Он предлагает верующим возможность углубиться в свою веру, развить добродетели и осознать свою ответственность перед обществом. С духовной стороны Успенский пост предлагает верующим возможность углубиться в молитву и духовные практики. Во время этого поста верующие призываются к отказу от мяса, молочных продуктов и алкоголя, а также к соблюдению строгого воздержания в определённые дни. Это помогает очистить тело и разум, а также укрепить связь с Богом. Успенский пост призывает также к скромности и самоограничению, что может помочь людям развивать добродетели, такие как терпение, смирение и сострадание. Социально-этический аспект Успенского поста заключается в том, что он напоминает о значении самоконтроля и ответственности перед обществом. Отказ от определённых продуктов и привычек может помочь людям осознать свою зависимость от материальных благ и развить более умеренный образ жизни. Это также можно рассматривать как символический акт солидарности с теми, кто страдает от голода или недостатка пищи. Культурный аспект Успенского поста проявляется в том, что он является частью богатого наследия традиций православной церкви. Успенский пост предлагает возможность для современных людей подключиться к этой древней практике и ощутить связь с прошлыми поколениями. Он также может служить моментом рефлексии и самоанализа, позволяя людям задуматься о своих ценностях и приоритетах в жизни.

Диета и рацион Успенского поста

Во время Успенского поста питание должно быть основано на овощах, фруктах, зерновых культурах, орехах и семенах. Фото © Shutterstock

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты. Монастырский устав в понедельник, среду и пятницу предписывает питаться сухоядением, то есть соблюдать самый строгий пост без отваривания пищи; во вторник и четверг — "сварением пищи, но без елея", то есть без масла; по субботним и воскресным дням разрешаются вино и елей. В праздник Преображения Господня по церковному уставу разрешается на трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, средам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая. Основные принципы диеты Успенского поста заключаются в том, что питание должно быть основано на овощах, фруктах, зерновых культурах, орехах и семенах. Также рекомендуется употреблять в умеренных количествах масла растительного происхождения (например, оливковое или подсолнечное). Во время Успенского поста существуют некоторые дополнительные ограничения. Например, запрещено употребление алкоголя, кофеина и курение. Рекомендуется избегать пищи, содержащей искусственные добавки, консерванты и красители.

Диета Успенского поста может варьироваться в зависимости от региона и традиций каждой церкви. Некоторым верующим могут разрешать употребление рыбы в определённые дни поста, особенно в субботу и воскресенье. Иногда разрешается употребление молочных продуктов, таких как масло или сыр, в ограниченных количествах. Диета Успенского поста имеет свои корни в духовной практике православия. Она направлена на очищение души и тела, а также на подготовку к празднику Успение Пресвятой Богородицы. Верующие придерживаются этой диеты как формы самоограничения и преданности своей вере.

Успенский пост в повседневной жизни

Многие интересуются, что можно и нельзя есть во время Успенского поста, забывая, что пост — не диета. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Интеграция Успенского поста в распорядок дня и общий образ жизни может быть полезной для тех, кто стремится укрепить свою духовность и следовать религиозным установкам. Вот несколько способов, как можно включить предписания Успенского поста в свою повседневную жизнь:

1. Соблюдение постных правил: не так уж трудно изменить повседневный рацион, временно отказавшись от пищи животного происхождения, такой как мясо, молочные продукты и яйца. Вместо этого готовьте блюда с использованием овощей, фруктов, злаков, орехов и семян. Это вкусная и здоровая пища. И помните, что постные правила — это не догма, они могут быть индивидуальными для каждого человека, поэтому важно проконсультироваться с духовным наставником или священником, чтобы получить рекомендации, соответствующие вашим потребностям и возможностям.

2. Молитва и духовная практика: Успенский пост — это время для укрепления духовной жизни. Регулярная молитва, чтение Священного Писания и других духовных текстов, посещение церкви и участие в богослужениях помогут верующим углубить связь с Богом. Можно присоединиться к группе или общине верующих, чтобы поделиться своими мыслями и опытом.

3. Благотворительность и помощь нуждающимся: Успенский пост — лучший период для самоотдачи и заботы о других. Вы можете использовать это время, чтобы помочь нуждающимся, заниматься волонтёрской работой в благотворительных организациях или просто быть внимательным к потребностям окружающих вас людей. Это поможет вам развить сострадание и щедрость, что является важными аспектами христианской морали.

Интеграция Успенского поста в распорядок дня и общий образ жизни требует самодисциплины и преданности. Важно помнить, что каждый человек может иметь собственные способы интеграции поста в свою жизнь и нет одного правильного подхода для всех. Для верующих самое главное — это стремиться к росту духовности и близости с Богом.

Физиологические и психологические преимущества поста

В последние годы пост стал популярным методом для улучшения здоровья и достижения таких целей, как потеря веса, повышение энергии и улучшение общего самочувствия. Исследования и научные доказательства подтверждают пользу периодического поста.

1. Потеря веса: множество научных трудов показывают, что пост может быть эффективным методом для снижения веса. В исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism в 2019 году, делается вывод, что интервальный пост (пост с периодами голодания и периодами питания) может привести к значительной потере веса и снижению процента жира в организме. Другое исследование, проведённое в 2014 году и опубликованное в журнале JAMA Internal Medicine, показало, что участники, которые следовали программе поста 5:2 (пять дней нормального питания и два дня с ограничением калорий), потеряли больше веса по сравнению с теми, кто следовал обычной диете для снижения веса.

2. Улучшение общего здоровья: пост также может оказывать положительное влияние на общее здоровье. Исследование, опубликованное в журнале Aging в 2017 году, доказывает, что пост может способствовать улучшению метаболического здоровья и защите от различных возрастных болезней, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Другие медицинские исследования подтверждают, что пост может активировать процессы аутофагии — механизм очистки клеток от повреждённых или старых компонентов, что может иметь противоопухолевый эффект и способствовать долголетию.

3. Улучшение когнитивных функций: некоторые исследования свидетельствуют о том, что пост может иметь положительное влияние на когнитивные функции, такие как память и концентрация внимания. Исследование, опубликованное в журнале Cell Stem Cell в 2015 году, показало, что пост способен стимулировать рост новых нейронов в гиппокампе — области мозга, ответственной за память и обучение. Другое исследование, проведённое в 2018 году и опубликованное в журнале Nature Communications, обнаружило, что пост может улучшить когнитивные функции у мышей и иметь потенциал для применения в лечении нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Успенский пост: противопоказания

К Успенскому посту лучше подготовиться заранее, ещё за пару недель. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В целом полезность поста признаётся современной медициной. Однако, как и любой другой, Успенский пост имеет противопоказания. Вот некоторые из них:

1. Заболевания и состояние здоровья: людям с определёнными заболеваниями или медицинским состоянием может быть противопоказано соблюдение строгого поста. Например, людям с диабетом, гипогликемией или другими проблемами с уровнем сахара в крови может быть трудно следовать всем ограничениям. Не рекомендуется строгий пост больным, у которых хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

2. Беременность и кормление грудью: пост может быть противопоказан беременным женщинам и тем, кто кормит грудью. Во время беременности и кормления грудью организм нуждается в дополнительных полезных веществах для поддержания здоровья матери и ребёнка. Строгий растительный режим питания может не обеспечить их достаточное количество.

3. Дети и подростки: строгий пост не рекомендуется детям и подросткам. В этом возрасте они нуждаются в достаточном количестве питательных веществ для нормального физического и умственного развития, поэтому строгой растительной диеты следует избегать.

Важно отметить, что соблюдение поста не является абсолютным и должно рассматриваться индивидуально. В некоторых случаях, например при наличии медицинских противопоказаний, духовное руководство может разрешить отклонение от строгих правил поста.

Также стоит учитывать, что Успенский пост является добровольным и каждый верующий самостоятельно решает, следовать ему или нет. Важно уважать выбор любого человека и не осуждать тех, кто не может или не желает соблюдать Успенский пост.

Народные традиции на Успенский пост

В народной традиции Успенский пост называли "Госпожинки", "Оспожинки" или "Спожинки". Для крестьян он означал начало осени, страду, сбор урожая, жатву. Начинался пост Медовым Спасом 14 августа. В этот день в русских церквях освящали мёд и благословляли его употребление в пищу.

В первый день Успенского поста совершается также малое освящение воды, именно поэтому 14 августа называют ещё Спасом на воде, Мокрым Спасом. Купание в освящённых водоёмах символизировало очищение от грехов. После Мокрого Спаса на Руси купаться было уже не принято.

В середина Успенского поста, 19 августа, отмечается праздник Преображение Господне, в народной традиции — Второй Спас или Яблочный Спас. С этого дня разрешается употреблять в пищу яблоки и другие фрукты нового урожая. Конец Успенского поста — праздник Успение Божией Матери — один из самых любимых церковных праздников русского народа.

По древним традициям Успенский пост — время, когда заканчивается лето и наступает осень. В этот период наши предки молили Господа о хорошем урожае и сытой зиме. В церквях освящали всевозможные обереги и талисманы. Колосья ржи, освящённые в это время, оставляли в доме до следующего августовского поста, чтобы запасов, сделанных в нынешнем году, хватало до следующего.

В народе верили, что человек, который не сдержит слово, данное перед Богом, и нарушит пост, следующий год проведёт в нужде.

Ещё в Успенский пост не разрешалось жениться. Свадьба, сыгранная в это время, а тем более венчание, считались большим грехом. Ведь пост — это время молитвы, покаяния, воздержания не только от определённой пищи, но и различных удовольствий, в том числе и от супружеской близости. Старые люди говорили, что молодые, которые венчались во время поста, никогда долго вместе не живут.

Народные приметы на Успенский пост

Для многих верующих важен вопрос, как правильно поминать усопших в Успенский пост. Фото © ТАСС / Софья Сандурская