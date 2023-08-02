Православные праздники в августе: Церковный календарь – 2023 Православные верующие в августе 2023 года отметят много церковных праздников. В христианском календаре в последний летний месяц нашлись и постные дни, и сразу два Спаса: Медовый и Яблочный. Подробности читайте в материале Лайфа. 1 августа, 21:01 В августе православные держат Успенский пост, встречают праздник Преображения Господня, отмечают Успение Пресвятой Богородицы, а ещё вспоминают ближайших учеников Христа. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

В августе 2023 года Православная церковь отмечает более 80 праздников и дней памяти святых. Верующие относятся к ним с особым почтением и уважением. Православные праздники имеют глубокий духовный смысл, они напоминают о важных событиях из истории спасения человечества и призывают верующих к осознанию своего духовного пути. Православные христиане проводят эти дни в молитве и размышлении, задумываясь о значении праздника для своей жизни и отношений с Богом. Праздники также служат временем для покаяния, обновления и преображения души.

Православные праздники основаны на библейских событиях и связаны с жизнью и служением Иисуса Христа, а также событиями из жизни святых и апостолов. Они отмечаются в соответствии с литургическим календарём Церкви и имеют свои особые обряды и традиции.

Календарь православных церковных праздников на август 2023 года. Инфографика © LIFE

Полный календарь церковных праздников на август 2023 года

1 августа, вторник: День обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца

Преподобной Макрины Каппадокийской

Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского

Преподобного Паисия Печерского

Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во святом крещении Евфросинии), Сербских

Преподобного Дия Константинопольского

2 августа, среда: День Пророка Илии

Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена

Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена

3 августа, четверг: День преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника (сподвижника) его

Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских

4 августа, пятница: День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины

Преподобного Корнилия Переяславского

5 августа, суббота: День Почаевской иконы Божией Матери

Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников

6 августа, воскресенье: День памяти мучеников благоверных князей Бориса (во святом крещении Романа) и Глеба (во святом крещении Давида)

Мученицы Христины Тирской

7 августа, понедельник: Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы

8 августа, вторник: День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских

Преподобного Моисея Угрина, Печерского

Преподобномученицы Параскевы Римской

9 августа, среда: День великомученика и целителя Пантелеимона

Преподобного Германа Аляскинского

Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

10 августа, четверг: Праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (путеводительница)

11 августа, пятница: День памяти преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов

Мученика Каллиника Киликийского

Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских

Мученицы Серафимы девы

12 августа, суббота День памяти мученика Иоанна Воина

13 августа, воскресенье: Предпразднество изнесения честных древ Животворящего Креста Господня

День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина

Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 августа, понедельник: Успенский пост (1-й день) День изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас)

Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице

Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

15 августа, вторник: Успенский пост (2-й день) День перенесения мощей первомученика апостола от 70 Стефана, архидиакона, и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива

Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

16 августа, среда: Успенский пост (3-й день) День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца

Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста

17 августа, четверг: Успенский пост (4-й день) День памяти семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина

18 августа, пятница: Успенский пост (5-й день) Предпразднство Преображения Господня День памяти мученика Евсигния Антиохийского

19 августа, суббота: Успенский пост (6-й день) Преображение Господне (Яблочный Спас)

20 августа, воскресенье: Успенский пост (7-й день) Попразднство Преображения Господня

Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского

Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его

Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского

Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского

21 августа, понедельник: Успенский пост (8-й день) Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких

День Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 августа, вторник: Успенский пост (9-й день) Собор Соловецких святых

День памяти апостола Матфия

23 августа, среда: Успенский пост (10-й день) День памяти священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских

Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского

24 августа, четверг: Успенский пост (11-й день) День памяти священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона

Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских

Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

25 августа, пятница: Успенский пост (12-й день) День преподобномучеников Белогорских

Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними

26 августа, суббота: Успенский пост (13-й день) Отдание праздника Преображения Господня

День памяти преподобного Максима Исповедника

Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского

Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца

27 августа, воскресенье: Успенский пост (14-й день) Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы

День памяти пророка Михея (из 12 пророков)

Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского

Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 августа, понедельник: Успение Пресвятой Богородицы

29 августа, вторник:

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы

День перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа

Мученика Диомида-врача.

30 августа, среда: День памяти священномученика Мирона Кизического, пресвитера

Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 августа, четверг: День памяти преподобного Иоанна Рыльского

Мучеников Флора и Лавра

О духовном смысле Успенского поста, о том, как его провести, как и чем сугубо почтить в эти дни Матерь Божию, к которой на Руси всегда было особенное отношение, рассказывает протоиерей Артемий Владимиров. Видео © YouTube / PravoslavieRu

Православные посты в августе-2023

Успенский пост (14–27 августа) — летний многодневный пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это самый короткий пост, он длится две недели. Народное название Успенского поста — Спасовка. Называется так потому, что на период этого поста приходится два праздника: Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 августа) и Преображение Господне (19 августа), которые именуются Медовым и Яблочным Спасами.

Несмотря на то что Успенский пост недлинный, он является одним из четырёх больших постов в Православной церкви, которые предшествуют великим праздникам. Пост служит временем подготовки и очищения души и тела перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Во время этого поста верующие придерживаются строгого режима, отказываясь от мясных и молочных продуктов, яиц, а также от алкоголя и табака. Православные воздерживаются от интимных отношений и пытаются сосредоточиться на духовном развитии и молитве. Посвящая себя посту, молитве и покаянью, верующие подражают образу жизни Божьей Матери и просят её заступничества.

На протяжении Успенского поста требуется воздержаться от:

Пищи животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы (кроме Дня Преображения Господня).

Употребления алкоголя и курения.

Посещения развлекательных и светских мероприятий, которые сопровождаются обильными застольями, весельем, танцами, песнями.

Ссор, зависти, гнева, лжи, сплетен, клеветы.

Лени и уныния.

Просмотра телепередач, сериалов, фильмов, компьютерных игр и социальных сетей.

Путешествий и поездок, которые не связаны с паломничеством к православным святыням.

Интимных отношений.

Что можно есть в Успенский пост

Согласно церковному уставу, Успенский пост по своей строгости приравнивается к Великому. В этот период основу постного стола составляют блюда из картофеля, грибов, овощи, фрукты, ягоды, орехи. На понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд), во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье — горячая пища с маслом, также допускается вино.

В церковный праздник Преображение Господне (19 августа) независимо от того, на какой день он выпадает, можно подать на стол рыбу и выпить немного вина.

Однако вышеперечисленные правила обязательны для соблюдения среди монахов, мирянам же не вменяется придерживаться поста столь строго. Прихожанам лучше согласовать календарь питания с духовными наставниками, учитывая все жизненные обстоятельства, состояние здоровья и особенности организма.

Послабление поста допускается для военнослужащих, учащихся и людей, занятых тяжёлым физическим трудом. Беременные и кормящие женщины освобождаются от гастрономических ограничений. Детей лучше не ограничивать в мясной и молочной пище. Для них можно ввести другие ограничения по питанию, например давать поменьше сладостей.

Разрешённые продукты во время Успенского поста

1. Овощи и фрукты. Эти продукты составляют основу постного питания, являются главным источником питательных элементов, клетчатки и витаминов. Их используют для приготовления основных блюд, гарниров, салатов, закусок, десертов.

2. Крупы. Каша — это второе по популярности постное блюдо. Рис, гречка, производные пшеницы, булгур, кукурузная крупа, овсянка, киноа служат гарнирами и основным источником сложных углеводов, которые обеспечивают чувство насыщения и дарят энергию. Приправляя каши фруктами, мёдом и орехами, можно получить вкусный десерт.

3. Рыба. Разрешена только в один день поста — День Преображения Господня. Однако следует соблюдать умеренность, отдавая предпочтение блюдам, приготовленным путём варки, тушения или на пару. Не стоит увлекаться пряностями.

4. Растительное масло. Разрешается только по субботам и воскресеньям. Растительное масло используют как заправку к горячим блюдам.

5. Кондитерские и хлебобулочные изделия. Разрешены продукты, в состав которых не входят молочные продукты и яйца. Во время поста рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления кондитерских изделий.

6. Грибы. Это дополнительный источник растительного белка. Из них готовят основные блюда, гарниры, добавляют в салаты и закуски.

7. Сухофрукты и орехи. Грецкие орехи, миндаль, кешью, финики, инжир, чернослив, курага, изюм во время поста становятся главными лакомствами. Многим они заменяют десерты. Их часто едят на перекус, добавляют в салаты или каши.

8. Мёд. Он служит отличным десертом и используется для приготовления выпечки и других десертов.

Авторы Андрей Соколов