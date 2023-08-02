Православные праздники в августе: Церковный календарь – 2023
Православные верующие в августе 2023 года отметят много церковных праздников. В христианском календаре в последний летний месяц нашлись и постные дни, и сразу два Спаса: Медовый и Яблочный. Подробности читайте в материале Лайфа.
В августе православные держат Успенский пост, встречают праздник Преображения Господня, отмечают Успение Пресвятой Богородицы, а ещё вспоминают ближайших учеников Христа. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
В августе 2023 года Православная церковь отмечает более 80 праздников и дней памяти святых. Верующие относятся к ним с особым почтением и уважением. Православные праздники имеют глубокий духовный смысл, они напоминают о важных событиях из истории спасения человечества и призывают верующих к осознанию своего духовного пути. Православные христиане проводят эти дни в молитве и размышлении, задумываясь о значении праздника для своей жизни и отношений с Богом. Праздники также служат временем для покаяния, обновления и преображения души.
Православные праздники основаны на библейских событиях и связаны с жизнью и служением Иисуса Христа, а также событиями из жизни святых и апостолов. Они отмечаются в соответствии с литургическим календарём Церкви и имеют свои особые обряды и традиции.
Календарь православных церковных праздников на август 2023 года. Инфографика © LIFE
Полный календарь церковных праздников на август 2023 года
1 августа, вторник:
- День обретения мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
- Преподобной Макрины Каппадокийской
- Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
- Преподобного Паисия Печерского
- Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во святом крещении Евфросинии), Сербских
- Преподобного Дия Константинопольского
2 августа, среда:
- День Пророка Илии
- Преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена
- Обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена
3 августа, четверг:
- День преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника (сподвижника) его
- Преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских
4 августа, пятница:
- День памяти мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
- Преподобного Корнилия Переяславского
5 августа, суббота:
- День Почаевской иконы Божией Матери
- Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников
6 августа, воскресенье:
- День памяти мучеников благоверных князей Бориса (во святом крещении Романа) и Глеба (во святом крещении Давида)
- Мученицы Христины Тирской
7 августа, понедельник:
- Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы
8 августа, вторник:
- День памяти священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских
- Преподобного Моисея Угрина, Печерского
- Преподобномученицы Параскевы Римской
9 августа, среда:
- День великомученика и целителя Пантелеимона
- Преподобного Германа Аляскинского
- Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского
10 августа, четверг:
- Праздник Смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (путеводительница)
11 августа, пятница:
- День памяти преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
- Мученика Каллиника Киликийского
- Преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских
- Мученицы Серафимы девы
12 августа, суббота
- День памяти мученика Иоанна Воина
13 августа, воскресенье:
- Предпразднество изнесения честных древ Животворящего Креста Господня
- День памяти праведного Евдокима Каппадокиянина
- Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских
14 августа, понедельник: Успенский пост (1-й день)
- День изнесения честных древ Животворящего Креста Господня (Медовый Спас)
- Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
- Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара
15 августа, вторник: Успенский пост (2-й день)
- День перенесения мощей первомученика апостола от 70 Стефана, архидиакона, и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива
- Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
16 августа, среда: Успенский пост (3-й день)
- День памяти преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца
- Преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста
17 августа, четверг: Успенский пост (4-й день)
- День памяти семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина
18 августа, пятница: Успенский пост (5-й день)
- Предпразднство Преображения Господня
День памяти мученика Евсигния Антиохийского
19 августа, суббота: Успенский пост (6-й день)
- Преображение Господне (Яблочный Спас)
20 августа, воскресенье: Успенский пост (7-й день)
- Попразднство Преображения Господня
- Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского
- Преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его
- Преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского
- Преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского
21 августа, понедельник: Успенский пост (8-й день)
- Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких
- День Святителя Емилиана, епископа Кизического
22 августа, вторник: Успенский пост (9-й день)
- Собор Соловецких святых
- День памяти апостола Матфия
23 августа, среда: Успенский пост (10-й день)
- День памяти священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских
- Блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского
24 августа, четверг: Успенский пост (11-й день)
- День памяти священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
- Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
- Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
25 августа, пятница: Успенский пост (12-й день)
- День преподобномучеников Белогорских
- Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними
26 августа, суббота: Успенский пост (13-й день)
- Отдание праздника Преображения Господня
- День памяти преподобного Максима Исповедника
- Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского
- Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
27 августа, воскресенье: Успенский пост (14-й день)
- Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы
- День памяти пророка Михея (из 12 пророков)
- Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
- Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского
28 августа, понедельник:
- Успение Пресвятой Богородицы
- 29 августа, вторник:
- Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
- День перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
- Мученика Диомида-врача.
30 августа, среда:
- День памяти священномученика Мирона Кизического, пресвитера
- Преподобного Алипия, иконописца Печерского
31 августа, четверг:
- День памяти преподобного Иоанна Рыльского
- Мучеников Флора и Лавра
О духовном смысле Успенского поста, о том, как его провести, как и чем сугубо почтить в эти дни Матерь Божию, к которой на Руси всегда было особенное отношение, рассказывает протоиерей Артемий Владимиров. Видео © YouTube / PravoslavieRu
Православные посты в августе-2023
Успенский пост (14–27 августа) — летний многодневный пост, установленный в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Это самый короткий пост, он длится две недели. Народное название Успенского поста — Спасовка. Называется так потому, что на период этого поста приходится два праздника: Происхождение честных древ Животворящего Креста (14 августа) и Преображение Господне (19 августа), которые именуются Медовым и Яблочным Спасами.
Несмотря на то что Успенский пост недлинный, он является одним из четырёх больших постов в Православной церкви, которые предшествуют великим праздникам. Пост служит временем подготовки и очищения души и тела перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Во время этого поста верующие придерживаются строгого режима, отказываясь от мясных и молочных продуктов, яиц, а также от алкоголя и табака. Православные воздерживаются от интимных отношений и пытаются сосредоточиться на духовном развитии и молитве. Посвящая себя посту, молитве и покаянью, верующие подражают образу жизни Божьей Матери и просят её заступничества.
На протяжении Успенского поста требуется воздержаться от:
- Пищи животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов, рыбы (кроме Дня Преображения Господня).
- Употребления алкоголя и курения.
- Посещения развлекательных и светских мероприятий, которые сопровождаются обильными застольями, весельем, танцами, песнями.
- Ссор, зависти, гнева, лжи, сплетен, клеветы.
- Лени и уныния.
- Просмотра телепередач, сериалов, фильмов, компьютерных игр и социальных сетей.
- Путешествий и поездок, которые не связаны с паломничеством к православным святыням.
- Интимных отношений.
Что можно есть в Успенский пост
Согласно церковному уставу, Успенский пост по своей строгости приравнивается к Великому. В этот период основу постного стола составляют блюда из картофеля, грибов, овощи, фрукты, ягоды, орехи. На понедельник, среду и пятницу предписано сухоядение (хлеб, вода, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мёд), во вторник и четверг разрешается горячая пища без масла, а в субботу и воскресенье — горячая пища с маслом, также допускается вино.
В церковный праздник Преображение Господне (19 августа) независимо от того, на какой день он выпадает, можно подать на стол рыбу и выпить немного вина.
Однако вышеперечисленные правила обязательны для соблюдения среди монахов, мирянам же не вменяется придерживаться поста столь строго. Прихожанам лучше согласовать календарь питания с духовными наставниками, учитывая все жизненные обстоятельства, состояние здоровья и особенности организма.
Послабление поста допускается для военнослужащих, учащихся и людей, занятых тяжёлым физическим трудом. Беременные и кормящие женщины освобождаются от гастрономических ограничений. Детей лучше не ограничивать в мясной и молочной пище. Для них можно ввести другие ограничения по питанию, например давать поменьше сладостей.
Разрешённые продукты во время Успенского поста
1. Овощи и фрукты. Эти продукты составляют основу постного питания, являются главным источником питательных элементов, клетчатки и витаминов. Их используют для приготовления основных блюд, гарниров, салатов, закусок, десертов.
2. Крупы. Каша — это второе по популярности постное блюдо. Рис, гречка, производные пшеницы, булгур, кукурузная крупа, овсянка, киноа служат гарнирами и основным источником сложных углеводов, которые обеспечивают чувство насыщения и дарят энергию. Приправляя каши фруктами, мёдом и орехами, можно получить вкусный десерт.
3. Рыба. Разрешена только в один день поста — День Преображения Господня. Однако следует соблюдать умеренность, отдавая предпочтение блюдам, приготовленным путём варки, тушения или на пару. Не стоит увлекаться пряностями.
4. Растительное масло. Разрешается только по субботам и воскресеньям. Растительное масло используют как заправку к горячим блюдам.
5. Кондитерские и хлебобулочные изделия. Разрешены продукты, в состав которых не входят молочные продукты и яйца. Во время поста рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления кондитерских изделий.
6. Грибы. Это дополнительный источник растительного белка. Из них готовят основные блюда, гарниры, добавляют в салаты и закуски.
7. Сухофрукты и орехи. Грецкие орехи, миндаль, кешью, финики, инжир, чернослив, курага, изюм во время поста становятся главными лакомствами. Многим они заменяют десерты. Их часто едят на перекус, добавляют в салаты или каши.
8. Мёд. Он служит отличным десертом и используется для приготовления выпечки и других десертов.