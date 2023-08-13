Медовый Спас: праздник благословения и обновления В середине августа православные отмечают Медовый Спас. Он совпадает с началом Успенского поста и объединяет в себе народные и церковные традиции. Что же делают на праздник Медовый Спас? А чего делать категорически нельзя? Можно ли в Спас работать? Лайф нашёл все ответы. 13 августа, 12:00 Ежегодно Медовый Спас отмечается в один и тот же день — 14 августа. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Если обратиться к календарю церковных праздников, то никакого Медового Спаса вы в нём не найдете. 14 августа по новому стилю (1 августа по старому), когда по народной традиции отмечается этот праздник со сладким названием, православная церковь чтит память трёх святынь: Животворящего Креста Господня, образа Спасителя и иконы Владимирской Божьей Матери. В этот же день начинается двухнедельный Успенский пост, который длится две недели (с 14 по 27 августа) — до Успения Пресвятой Богородицы. Пост этот довольно строгий: верующим надлежит полностью исключить из употребления мясную пищу. Однако суровость говения смягчается тем, что на август приходится сбор нового урожая, так что постящимся можно есть свежие овощи, фрукты и, конечно же, мёд.

Почему Спас — Медовый?

Медовый Спас ещё называют Мокрым Спасом, или Спасом на воде. Фото © ТАСС / Михаил Мордасов

Медовый Спас — первый из трёх августовских праздников, называемых Спасами. Часто его так и называют — Первый Спас. За Первым Спасом (14 августа) следуют Яблочный Спас (19 августа) и Ореховый Спас (29 августа) — все эти праздники каждый год приходятся на одни и те же даты. Медовый Спас называется так потому, что к этому времени, по наблюдениям наших предков-славян, мёд в ульях созревает окончательно и приходит время его собирать. Издревле на Руси считали, что в день Медового Спаса нужно непременно собрать весь мёд: если этого не сделать, его унесут чужие пчёлы. Соты с самым богатым урожаем мёда несли в церковь для освящения. Освящённый мёд затем делили на три части: одну пасечник оставлял в семье, другую преподносил священникам, остатками делился с нищими и угощал детей. Другое народное название этого праздника — Мокрый Спас. В этот день было принято купаться самим и купать скот, освящать и чистить колодцы, совершать крестный ход на ближайшие водоёмы. После 1 августа (14-е по новому стилю) купаться было нельзя: считалось, что вода в водоёмах становится слишком холодной — можно было заболеть и даже утонуть.

Религиозные аспекты Медового Спаса

Иваново. Митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф во время празднования Медового Спаса в Преображенской церкви. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

И всё же главное содержание праздника 14 августа связано с его православной, религиозной составляющей. По церковному календарю он называется Происхождением Честных Древ Животворящего Креста Господня. Слово "происхождение" имеет здесь смысл "хождение" и означает крестный ход. В этот день православная церковь совершает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Само название "Спас" напоминает православным о Спасителе мира Иисусе Христе и твёрдости веры в него.

День Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня был учреждён в Константинополе ещё в IX веке. Ежегодно частичку Животворящего Креста Господня, хранившегося в домовой императорской церкви, относили в храм Святой Софии, чтобы освятить воду, которая приобретала чудесные свойства и исцеляла больных. Страдающие недугами люди прикладывались к святыне, пили освящённую воду из храма Святой Софии и выздоравливали. Вот почему, когда этот праздник утвердился на Руси, в народе его стали называть Спас на воде, или Мокрый Спас. Правда, на Руси с XII века в этот день совершалось ещё и Празднование Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Считается, что памятную дату установил князь Андрей Боголюбский после победы в 1164 году над булгарами, притеснявшими жителей Ростовской и Суздальской земель. На битву князь взял с собой икону Божьей Матери, которая считалась чудотворной и позже получила название Владимирской. Она, согласно легендам, и помогла одержать победу. Окончательно же праздник утвердился на Руси примерно к XIV веку. Кроме того, в этот день православная церковь чтит память семи ветхозаветных святых мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Адима и Маркелла. Вместе с матерью Соломонией они в 166 году до нашей эры отказались подчиниться сирийскому царю Антиоху Эпифану, который принуждал иудеев поклоняться языческим богам. Жестокий царь-язычник убивал братьев одного за другим на глазах матери. Но ни один из них не предал свою веру. После того как все братья были убиты, мать умерла, не выдержав мук. Семья Маккавеев для христиан — пример несравненной стойкости и веры в Господа. В народной же традиции по созвучию день их памяти стали называть Маковым Спасом. Тем более что в начале августа начинался сбор маковых зерён. В кушаньях, подаваемых к праздничному столу в этот день, помимо мёда обязательно присутствовал мак.

Как рассказал Лайфу декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак, с этого праздника начинается строгий Успенский пост, который длится две недели — до 28 августа. Он посвящён Успению Божьей Матери и является завершающим в летний период.

Если говорить о том, как провести этот день, то положено в этот день строго поститься. То есть уже не вкушать мясную, молочную пищу и даже рыбу по уставу не положено. В этот день лучше всего прийти в храм, помолиться Богу, потому что в центр храма выносят крест, ему поклоняются, его целуют и в этот же день свершается один из положенных водосвятных молебнов. Иерей Андрей Постернак

Традиции праздника

14 августа в церквях традиционно совершается малое освящение воды, мёда, мака и лекарственных трав. Маком и мёдом раньше приправляли печенье и раздавали его соседям, но в первую очередь — беднякам. Говорили так: "На Первый Спас и нищий медку попробует". Вечером все собирались за большим столом и благодарили Бога за пищу, начиная ужин с ложки мёда. Но поскольку Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, угощения в этот праздник должны быть весьма скромными: мяса, жирной пищи и спиртного на столе быть не должно. По той же причине не следует шумно веселиться и петь песни.

Для чего освящают мёд

Мёд перед освящением в праздник Медового Спаса на территории храма в честь Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Часто люди несут в храм освящать мёд, совершенно не задумываясь ни о смысле праздника, ни об истоках этой традиции. То же самое касается и названия — Медовый Спас, Яблочный Спас. Главное слово здесь — не "медовый", а "Спас".

Как пояснил в беседе с Лайфом декан историко-филологического факультета ПСТГУ, иерей Андрей Постернак, когда мы говорим о Медовом Спасе, речь идёт, конечно, о поминании Страстей Христовых. Это особый день в году, когда мы вспоминаем распятие Спасителя, когда крест выносится в центр храма. И к этому же дню обычно приурочивается освящение первых плодов — того самого мёда.

Этот праздник нужен, конечно, в первую очередь, чтобы каждый человек задумался о своей духовной жизни, в большей степени посвятил время Богу, читал Евангелие, молился, ходил почаще в храм, участвовал в таинствах. Собственно, любой праздник и любой пост, он преследует, конечно, именно эту главную цель: человек должен стараться приблизиться как можно больше к Богу. Иерей Андрей Постернак

Таким образом священник призывает верующих не терять за внешней формой сути праздника, помнить о его духовных основах.

Что нужно делать в Медовый Спас

Верующие во время освящения мёда в праздник Медового Спаса на территории храма в честь Всемилостивого Спаса в Екатеринбурге. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Верующим в этот день нужно посетить храм, принося в новой посуде, из которой ещё никто не ел, мёд для освящения и продукты пчеловодства. Считается, что после освящения они становятся особенно целебными.

В церквях и храмах проводится малое водосвятие , поэтому праздник ещё называют Спасом на воде. На Руси в этот день чистили и освящали колодцы, купались в водоёмах, чтобы смыть болезни.

, поэтому праздник ещё называют Спасом на воде. На Руси в этот день чистили и освящали колодцы, купались в водоёмах, чтобы смыть болезни. 14 августа пчеловоды запечатывают в ульях соты, собирают мёд. В старину было принято, чтобы пасечники угощали детей и нищих кусочками сот. После освящения мёда им поминали усопших родственников, а часть оставляли в церкви для нищих и служителей храмов.

В этот день на Руси издревле было принято помогать сиротам и вдовам.

На Медовый Спас хозяйки пекли медовые пряники, пироги, ставили медовый квас, но все блюда должны были быть постными, так как начинался Успенский пост.

В южных регионах в это время собирают мак для приготовления блюд, поэтому в храмах можно было освящать букеты с маковыми головками. Считалось, что они принесут благополучие в дом.

Чего нельзя делать в Медовый Спас

Начиная с 14 августа и на предстоящие две недели из-за поста запрещаются все развлечения. Под запретом находится скоромная пища — мясо, яйца, молочная продукция.

В Медовый Спас не занимались уборкой урожая и работой на огороде, однако работ на пасеке и сбора мёда запрет не касается.

В этот день нельзя громко разговаривать, кричать, ругаться, сплетничать, желать людям зла, вредить ближним.

Ритуалы и обряды для привлечения удачи и процветания

В Медовый Спас верующие обычно отправляются в храмы, приносят в новой посуде мёд для освящения. Фото © Shutterstock

В Медовый Спас особенно популярны народные обряды на удачу и процветание. Для их проведения вам понадобится мёд, вода и мак.

Обряд первый — "Сладкая жизнь"

Считается, что его проведение повысит удачу в любви, избавит от переживаний по поводу нерешённых проблем, залечит раны от расставаний, предательств и поможет найти свою вторую половинку тем, кто одинок. Налейте воды в большую кружку, положите туда чайную ложку мёда и хорошенько размешайте. После того как мёд растворится, отправляйтесь в ванную и встаньте перед зеркалом. Распределите воду так, чтобы вам хватило умыться ею три раза. Умывшись первый раз, произнесите первую часть заговора, после второго — вторую часть и после третьего — третью часть. Вот как они звучат:

"У матушки-природы я удачей напитаюсь".

"Любовные невзгоды пережить я постараюсь".

"На любовную удачу умываюсь".

Для наилучшего результата повторите обряд утром и вечером. Если всё сделаете правильно — в вашей семье воцарится спокойствие, взаимопонимание и любовь. Одинокие люди найдут свою вторую половинку, а расставшиеся смогут простить бывших любимых, отпустив их. Вас будет ждать большая удача во взаимоотношениях с близкими людьми.

Обряд второй — "Маковый мешочек"

Медовый Спас ещё называют Маковеем, именно поэтому пекут блины и с маком, и с мёдом. В этот день вспоминают ветхозаветных мучеников Маккавеев, принявших кончину в 166 году до н.э. Фото © Shutterstock

Обряд нацелен на повышение удачи в финансовой сфере. Риски станут меньше, ситуации не столь опасными, недоброжелателям труднее будет вас обмануть, а дела на работе и в бизнесе будут идти намного лучше. Работает обряд до новолуния. Купите маковые зёрна. Перед тем как ложиться спать 14 августа, возьмите носовой платок и насыпьте туда немного мака и положите монетку любого номинала. Завяжите платок как следует, чтобы не просыпалось ни зернышка. После этого положите получившийся мешочек под подушку, произнеся вслух специальный заговор:

"Маковый мешочек, принеси удачи в теремочек. Дай ты мне разбогатеть, да в делах всех преуспеть. Да будет так".

До следующего новолуния вас будет оберегать сила созданного талисмана. Утром положите мешочек на зеркало в прихожей или коридоре. Или можете носить его с собой — на ваше усмотрение.

Обряд третий — "Защитный круг"

Особый обряд на Медовый Спас поможет вам избегать различных неприятностей и злых людей. Фото © Getty Images

Этот обряд поможет вам избегать различных неприятностей и злых людей. Неудачи будут обходить вас стороной. Если вы успеете провести ритуал в положенный срок, то можете повторять его раз в месяц в течение всего года. Вам понадобится одна свеча, маковые зёрна и чистая вода из любого природного источника. Ночью с 14 на 15 августа поставьте свечу на подоконник. Насыпьте вокруг маковых зёрен. Не ешьте примерно за 3-4 часа до проведения обряда. Возьмите стакан с водой в правую руку и произнесите:

“Очищаюсь от любого зла сегодня я. Огнём и водой изгоняю из своей жизни негатив и отрицательные эмоции. Пусть природа-матушка хранит меня и тело моё от всякой опасности, подстерегающей меня. Пусть я буду счастливее и добрее, чтобы люди меня любили и ценили. Аминь".

После этого выпиваете полный стакан воды, тушите свечу и произносите последнее предложение ещё раз:

"Пусть я буду счастливее и добрее, чтобы люди меня любили и ценили. Аминь".