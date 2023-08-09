4 блюда Древней Руси, которые никто из современных россиян не отважится даже попробовать

Кулинарное путешествие во времени может обескуражить современного человека. От описания некоторых блюд Древней Руси желудок сводит и как будто выворачивает наизнанку только от мысли, что ему пришлось бы переваривать эти "лакомства" предков в реальности. Раньше трапеза была неким приключением, наполненным своеобразными экспериментами, и они явно бросают вызов современному вкусу. Эти древнерусские блюда не рискнули бы попробовать даже самые неприхотливые в еде россияне.

1. Холодец из копыт и хвостов животных

Холодец из копыт и хвостов животных — это кулинарный ужас Древней Руси в глазах современного человека. Фото © Shutterstock

Холодец нынче и так любят немногие, но блюдо с таким видом не стали бы пробовать даже самые заядлые холодцелюбы! Эта желатиновая субстанция в Древней Руси готовилась из копыт, хвостов и костей животных. И пусть сие пикантное блюдо вряд ли хочется вам сейчас попробовать, оно отражает изобретательность и находчивость наших предков в использовании каждого кусочка животного для пропитания. На протяжении веков такой холодец был главным продуктом русских праздничных застолий.

2. Хлеб из камыша

Древнерусские блюда, которые ни за что не станут есть в современной России. Фото © Shutterstock

Хлеб — всему голова, конечно. Но что, если он сделан не из пшеничной или ржаной муки, а из обычного болотного камыша? В Древней Руси пекари обращались к тростнику, чтобы создать необычную альтернативу, так скажем, диетический экопродукт. К тому же камышей росло уйма, а это настоящий вызов для кулинарных талантов наших предков. Чтобы превратить болотные растения в испечённое камышебулочное изделие, растение выкапывали с корнем и высушивали. Потом камыш перемалывали и получали что-то наподобие муки. Из этого и пекли хлеб, который мог спасти крестьян от голода.

3. Крошево

Крошево — древнерусское блюдо, которое никто из современных россиян не отважится даже попробовать. Фото © Shutterstock

Если по поводу окрошки люди всё ещё спорят, насколько такое сочетание продуктов приемлемо и чем её заправлять, то это блюдо убьёт ваши вкусовые сосочки. Крошево — достаточно популярное кушанье в летний период. Огурцы, яйца, редьку, лук и травы мелко нарезали и заливали квасом, молоком или водой. Сюда же отправляли кусочки хлеба. Иногда в крошево добавляли сушёную рыбу, размоченную в квасе. В таком случае это уже хуже, чем крошево. Ко всему прочему добавляли масло, что делало блюдо более сытным. Крошево постепенно ушло из рациона наших предков к XIX веку.

4. Берёзовая каша

В голодные времена люди ели и не такое. Поэтому каша из берёзы — отдельное древнее лакомство. Фото © Shutterstock