Как определить характер человека в постели по тому, какое мороженое он любит
Скажите, какое мороженое вы любите, и мы расскажем, кто вы! И больший акцент сделаем на постельных игрищах. Потому что рассекретили соотношения интимных желаний с характером человека.
Говорят, что глаза — зеркало души. Но что, если мы скажем вам, что простой шарик мороженого может раскрыть самые сокровенные желания человека? Понаблюдайте за окружающими, какими замороженными лакомствами они спасаются в эту знойную летнюю пору, а мы пока расскажем, о каких сексуальных предпочтениях говорит страсть человека к фруктовому льду, пломбиру или рожку.
1. Что скрывают любители пломбира?
Как взаимосвязаны характер человека и выбор мороженого? Фото © Shutterstock
Любители классического или ванильного пломбира часто ценят красоту в простоте. Точно так же их сексуальные предпочтения, как правило, склоняются к традиционным, в которых эмоции и общий опыт занимают центральное место. Пломбир нравится людям, которые на первое место ставят безопасность и не любят рисковать. Поэтому эти люди предпочитают защищённый секс и с трудом привыкают к новым партнёрам. Миссионерская поза или максимум поза наездницы — это всё, на что способны в разнообразии любители пломбира.
2. Поклонники "Лакомки" и мороженого с шоколадной крошкой, кто вы такие?
Любители "Лакомки" или мороженого с шоколадной крошкой обожают приключения и исследования как в выборе мороженого, так и в своих сексуальных предпочтениях. Фото © Shutterstock
Любители "Лакомки" или мороженого с шоколадной крошкой обожают приключения и исследования как в выборе мороженого, так и в своих сексуальных предпочтениях. Они готовы пробовать что-то новое, экспериментировать и раздвигать границы в своих интимных отношениях. Скучный секс их мало интересует. Если вы увидели страстно целующихся ребят на пляже, в кино или на парковке — знайте, они любят "Лакомку" или "Фонарик".
3. Что говорит о человеке пристрастие к фруктовому льду
Как разгадать характер и нрав человека по десерту, который он любит? Фото © Shutterstock
Любители фруктового льда склонны к беззаботной и игривой романтике. Эти люди ценят эмоциональные связи и стремятся с помощью секса укреплять отношения. Близость имеет для них первостепенное значение. А ещё эти личности любят оральные ласки и затяжные поцелуи. Как правило, они в этом невероятно хороши.
4. Нравится фруктовый щербет: как это отражает характер человека
Любители щербета ценят в сексе экзотику и разнообразие, они предпочитают испробовать всё, что предлагает секс-индустрия. Фото © Shutterstock
Те, кто тяготеет к ярким фруктовым щербетам и сорбетам, часто открыты в сексе и стремятся к разнообразию. Подобно тому как фруктовые ароматы приносят всплеск экзотических вкусов, эти люди стремятся исследовать разнообразные переживания в сфере интимности. Этих ребят вы можете встретить в секс-шопе, они будут стоять в очереди за клубничной смазкой и плёткой.
5. Вафельный рожок — тайны характера любителей
Определяем характер и нрав человека, предлагая ему мороженку. Фото © Shutterstock
Люди, которые выбирают вафельный рожок, как правило, ценят в сексе не процесс, а логическое его завершение. Эти личности часто используют секс-игрушки для дополнительной стимуляции и редко оставляют половой акт незавершённым.
6. Эскимо — что выбор вкуса мороженого говорит о человеке
Любители эскимо открыты к безбашенным экспериментам в сексе. Фото © Shutterstock
Поглощение эскимо уже само по себе выглядит возбуждающе. Эти люди склонны к открытости во всех проявлениях. Они могут устроить развлечение на несколько персон или ходить по дому голышом, не закрывая окон. Девушки, любящие эскимо, редко скрывают декольте, а мужчины — зачастую носят бороду.