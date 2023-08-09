Как определить характер человека в постели по тому, какое мороженое он любит

Говорят, что глаза — зеркало души. Но что, если мы скажем вам, что простой шарик мороженого может раскрыть самые сокровенные желания человека? Понаблюдайте за окружающими, какими замороженными лакомствами они спасаются в эту знойную летнюю пору, а мы пока расскажем, о каких сексуальных предпочтениях говорит страсть человека к фруктовому льду, пломбиру или рожку.

1. Что скрывают любители пломбира?

Как взаимосвязаны характер человека и выбор мороженого? Фото © Shutterstock

Любители классического или ванильного пломбира часто ценят красоту в простоте. Точно так же их сексуальные предпочтения, как правило, склоняются к традиционным, в которых эмоции и общий опыт занимают центральное место. Пломбир нравится людям, которые на первое место ставят безопасность и не любят рисковать. Поэтому эти люди предпочитают защищённый секс и с трудом привыкают к новым партнёрам. Миссионерская поза или максимум поза наездницы — это всё, на что способны в разнообразии любители пломбира.

2. Поклонники "Лакомки" и мороженого с шоколадной крошкой, кто вы такие?

Любители "Лакомки" или мороженого с шоколадной крошкой обожают приключения и исследования как в выборе мороженого, так и в своих сексуальных предпочтениях. Фото © Shutterstock

Любители "Лакомки" или мороженого с шоколадной крошкой обожают приключения и исследования как в выборе мороженого, так и в своих сексуальных предпочтениях. Они готовы пробовать что-то новое, экспериментировать и раздвигать границы в своих интимных отношениях. Скучный секс их мало интересует. Если вы увидели страстно целующихся ребят на пляже, в кино или на парковке — знайте, они любят "Лакомку" или "Фонарик".

3. Что говорит о человеке пристрастие к фруктовому льду

Как разгадать характер и нрав человека по десерту, который он любит? Фото © Shutterstock

Любители фруктового льда склонны к беззаботной и игривой романтике. Эти люди ценят эмоциональные связи и стремятся с помощью секса укреплять отношения. Близость имеет для них первостепенное значение. А ещё эти личности любят оральные ласки и затяжные поцелуи. Как правило, они в этом невероятно хороши.

4. Нравится фруктовый щербет: как это отражает характер человека

Любители щербета ценят в сексе экзотику и разнообразие, они предпочитают испробовать всё, что предлагает секс-индустрия. Фото © Shutterstock

Те, кто тяготеет к ярким фруктовым щербетам и сорбетам, часто открыты в сексе и стремятся к разнообразию. Подобно тому как фруктовые ароматы приносят всплеск экзотических вкусов, эти люди стремятся исследовать разнообразные переживания в сфере интимности. Этих ребят вы можете встретить в секс-шопе, они будут стоять в очереди за клубничной смазкой и плёткой.

5. Вафельный рожок — тайны характера любителей

Определяем характер и нрав человека, предлагая ему мороженку. Фото © Shutterstock

Люди, которые выбирают вафельный рожок, как правило, ценят в сексе не процесс, а логическое его завершение. Эти личности часто используют секс-игрушки для дополнительной стимуляции и редко оставляют половой акт незавершённым.

6. Эскимо — что выбор вкуса мороженого говорит о человеке

Любители эскимо открыты к безбашенным экспериментам в сексе. Фото © Shutterstock