Эти 7 неочевидных признаков с потрохами выдают мужчину-абьюзера

К сожалению, некоторые мужчины могут проявлять повадки абьюзера, не показывая явных признаков агрессии. Эти знаки могут быть неочевидными, но если вы научитесь распознавать их, то сможете уберечь себя от прямо скажем опасных отношений. Вот семь неочевидных признаков, которые выдают в мужчине абьюзера.

1. Неуважительно отзывается о бывшей девушке

Как уберечь себя от опасных отношений с абьюзером? Фото © Freepik / mego-studio

Мужчина, который говорит отрицательно о своей прежней партнёрше, может проявлять неуважение к женщинам в целом. Если он рассказывает о своей бывшей с неуважением, то, скорее всего, будет потом говорить так же и о вас. Это признак, что мужчина не уважает женщин как личностей и может проявлять к ним как минимум словесную агрессию.

2. Он никогда ни в чём не виноват

Если мужчина всегда считает, что он прав, то тут к гадалке не ходи — не способен прийти к компромиссу. Ведь считает, что его мнение и действия всегда правильны, даже если они причиняют боль девушке рядом. Абьюзер может не принимать критику и отказываться признавать свои ошибки, что приведёт к неразрешённым конфликтам в отношениях.

3. Демонстрирует показную щедрость

7 неочевидных признаков абьюзера, которые стоит знать каждой женщине. Фото © Shutterstock

Если мужчина использует свою щедрость как манипуляцию — это тоже признак, что он абьюзер. Когда партнёр даёт вам подарки и деньги, но потом использует это как орудие для контроля ваших действий, готовьтесь, что этим он не ограничится. Мужчина-абьюзер будет использовать свою щедрость, чтобы заставить женщину оставаться в отношениях, даже если она в них несчастлива.

4. Планирует совместное время без согласования с женщиной

Мужчина, который планирует совместное время без согласования со своей дамой, не уважает её мнение и личное пространство. Если он не спрашивает, хочет ли она провести время вместе и как, то показывает: ему всё равно на чувства своей женщины. Принимая за неё решения и не учитывая желаний и потребностей, мужчина-абьюзер постепенно превращает отношения в ад. В первую очередь, конечно, для женщины.

5. Мужчина-абьюзер ведёт себя как собственник

Когда мужчина считает, что женщина — его собственность, он, будьте уверены, станет проявлять абьюзивное поведение. Когда он проверяет её переписку, запрещает общаться с друзьями или контролирует все действия, не стоить думать, что это такая забота — на лицо эмоциональный абьюз. И вопрос времени, когда он начнёт женщине что-то прямо запрещать.

6. Ставит себя на первое место

Как распознать абьюзера в ранних стадиях отношений: 7 признаков? Фото © Freepik / lookstudio

Мужчина-эгоцентрик не учитывает чувства и потребности своих партнёрш. Если он не спрашивает о мнении или не учитывает чувства своей женщины — это явный признак, что парень не готов к здоровым отношениям. Он не будет понимать, что отношения должны быть взаимными и что его половинка также имеете свои потребности и чувства.

7. Абьюзер быстро выходит из себя

Ещё одна — заключительная — характеристика мужчины-абьюзера. Если он не может контролировать свои эмоции и часто проявляет агрессивное поведение, то подумайте, как скоро эта необузданная буря чувств выльется на вас? Он может использовать агрессию, чтобы контролировать и заставлять его бояться… Мягко говоря, не самые здоровые отношения. Оно вам нужно?