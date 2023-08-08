Петербурженка съехала от мужа и пыталась заставить его платить за её съёмную квартиру

Петербургский суд отказал 34-летней женщине в том, чтобы покрыть её расходы на съёмное жильё за счёт бывшего супруга. Женщина требовала с него 103 тысячи рублей.

История бывших супругов начинается вполне прозаично: 34-летние Татьяна и Игорь (имена изменены. — Прим. Лайфа) жили душа в душу в течение восьми лет, занимаясь воспитанием сына и путешествуя. И недвижимостью семья тоже обзавелась: они купили двухкомнатную квартиру в Петербургском Ломоносове. Идиллия закончилась в июле 2022 года — Татьяна переехала из дома на съёмное жильё, забрав с собой ребёнка. Она прожила в новом месте пять месяцев, каждый из которых обходился в 19 тысяч рублей, после чего решила, что хочет, чтобы аренду квартиры оплачивал её бывший муж.

"Когда он отказал, она скандалила, била горшки с цветами, забрала из квартиры шторы. За погром он решил её наказать и написал заявление в полицию. Но в возбуждении уголовного дела ему отказали. А дальше в игру вступила Татьяна", — рассказал о переговорах на этот счёт источник kp.ru, знакомый с деталями истории.

Сначала Татьяна подала на развод, а добившись его, обратилась за помощью к адвокату и подала на экс-супруга заявление в суд, потребовав вернуть ей деньги за всё время, что она прожила в съёмной квартире. В этом суд ей отказал.

В суде объяснили такое решение тем, что двушка в Ломоносове в равной степени принадлежит обоим (теперь уже разведённым). Татьяна по собственной воле решила жить в арендованной квартире, тогда как мужчина никоим образом не ограничивал ей доступ в семейное жильё, так что его вины в дополнительных расходах бывшей супруги не нашли.

Впрочем, как считает сам Игорь, история ещё далека от завершения. Сейчас его бывшая жена собирается подать новый иск. В этот раз она попробует вычеркнуть мужчину из собственников двухкомнатной квартиры, выплачивая ему по пять тысяч рублей в месяц за то, что пользуется его долей жилплощади.

"Вот на эти копейки и буду жить. Наверное, в хостеле", — мрачно пошутил на этот счёт мужчина.