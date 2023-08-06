СМИ узнали, когда завершится "бесконечный" развод Джоли и Питта

Актриса Анджелина Джоли растянет развод с Брэдом Питтом ещё на четыре года, то есть до тех пор, пока младшим детям пары не исполнится 18 лет. Напомним, что у экс-супругов шестеро детей, причём двоим из них, как отмечает NewsNation, сейчас 14.

Питт борется не только за опеку над детьми, но и за владение замком и виноградниками Chateau Miraval в Провансе. По данным СМИ, актриса продала половину винного бизнеса компании российского миллиардера Юрия Шефлера, при этом Питт считает, что это было незаконно, так как он не одобрял сделку. И битва между экс-супругами ещё далеко не закончена, уверены друзья актёра.

"[Джоли] собирается тянуть с разводом до тех пор, пока младшим детям не исполнится 18. Ещё четыре года", — отметил один из них.

Питт и Джоли объявили о расставании в 2016 году после якобы ссоры в самолёте, когда актриса и двое из их шестерых детей были облиты алкоголем. В 2019 году развод вроде и был официально завершён, однако фактически он продолжается. При этом друзья актёра говорят, что затянувшийся процесс бьёт по его кошельку — из-за судебных споров он мог лишиться минимум 14 миллионов долларов.