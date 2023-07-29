Брэд Питт отдохнул с новой подружкой на вилле Анджелины Джоли
Брэд Питт отдыхал с Инес де Рамон на вилле бывшей жены Анджелины Джоли
Брэд Питт отдыхал с Инес де Рамон. Фото © ТАСС / imago images / MediaPunch, © Getty Images / Stephane Cardinale-Corbis
59-летний американский актёр Брэд Питт и 30-летняя бывшая жена звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли Инес де Рамон провели лето на вилле экс-супруги, актрисы и кинопродюсера Анджелины Джоли Chateau Miraval в Провансе. Её Питт и Джоли приобрели в 2008 году за 60 миллионов долларов.
"Этим летом эти двое проводили много времени вместе, так как им действительно нравится общество друг друга, и они очень увлечены друг другом. Это очевидно любому, кто видел их вместе", — отметил источник People.
Журнал напомнил, что пара была впервые замечена вместе на концерте в Лос-Анджелесе в ноябре. Причём утверждается, что они встречались за несколько месяцев до этого. Новая возлюбленная Питта — фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала после замужества с Полом Уэсли.
Разница в возрасте пары составляет целых 30 лет, однако, несмотря на это, любовь помогает находить общие интересы и компромиссы. Ранее Лайф рассказывал, у каких ещё пар знаменитостей огромная разница в возрасте.