Вы и подумать не могли, что у этих 7 пар знаменитостей на самом деле такая огромная разница в возрасте

Глядя на известных личностей, очень часто забываешь об их настоящем возрасте, ведь дорогостоящие косметологические процедуры позволяют выглядеть им отменно. Многие звёзды пользуются этим и берут себе в любовники молоденьких. Нет, мы не имеем в виду сейчас Примадонну, хотя она, конечно, лидировала бы в этом списке. Многие звёздные пары сошлись, несмотря на большую разницу в возрасте. Мы готовы вас удивить и раскрыть реальные цифры в паспортах знаменитостей и их половинок.

Хайди Клум и Том Каулитц — разница в возрасте 17 лет

Какая разница в возрасте у Хайди Клум и Тома Каулитца. Фото © Getty Images / Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Раньше Том со своим братом-близнецом Биллом были настоящими рок-звёздами группы Tokio Hotel. Если вспомнить ранние интервью мальчиков-подростков, то в ответ на вопрос про любимую модель и идеал женщины братья называли имя Хайди Клум. Везение или судьба, но в будущем именно Тому Каулицу посчастливилось заполучить себе в жёны ту, о ком он мечтал с детства. Несмотря на разницу в 17 лет, пара сыграла свадьбу в 2019 году. Сейчас Хайди 50 лет, а Тому всего 33, но ходят слухи, что модель недавно появилась на публике с округлившимся животиком.

Амаль и Джордж Клуни — разница в возрасте 17 лет

Когда поженились Амаль и Джордж Клуни. Фото © Getty Images / Ray Tamarra / GC Images

Джордж и Амаль познакомились в 2013 году. Иронично, но именно в доме на тот момент закоренелого холостяка пара и встретилась. "Правда заключалась в том, что я встретил эту удивительную женщину, от которой у меня перехватило дыхание", — рассказывал об их первой встрече Клуни. Пара поженилась в сентябре 2014 года в Венеции, а уже в 2017-м Амаль подарила мужу двойняшек — дочь Эллу и сына Александра.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова — разница в возрасте 22 года

Илья Авербух и Лиза Арзамасова с сыном Львом. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Любви все возрасты покорны! Доказали это Илья Авербух и Лиза Арзамасова, которые нашли счастье друг в друге, несмотря на разницу в возрасте в 22 года. Преданные фанаты вычислили, что начался роман у Арзамасовой и Авербуха, вероятно, в 2012 году, когда фигурист пригласил 17-летнюю актрису к себе в шоу. Сегодня пара знаменитостей не только живёт душа в душу, но и воспитывает сына Льва, родившегося в августе 2021 года.

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг — разница в возрасте 23 года

Какая разница в возрасте у Брюса Уиллиса и Эммы Хеминг. Фото © Getty Images / Jean Catuffe / GC Images

Интересный факт: Брюс и Эмма были давними знакомыми ещё до романтических ухаживаний артиста. Брюс даже как-то говорил, что после развода с Деми Мур никогда больше не женится, больно расставаться с любимым человеком. Но устоять перед обаянием Эммы не смог. В марте 2009 года знаменитости сыграли роскошную свадьбу, а после Эмма подарила Брюсу двух очаровательных дочерей.

Брэд Питт и Инес де Рамон — разница в возрасте 30 лет

Тайный роман 59-летнего Питта и молоденькой актрисы. Фото © Getty Images / Matt Winkelmeyer / WireImage, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / inesdrmn

Большинство поклонников актёра осуждают его новый роман с Инес де Рамон — 29-летней звездой сериала "Дневники вампира". Разница в возрасте пары составляет целых 30 лет! Казалось бы, пропасть между партнёрами должна быть огромной. Но нет, любовь помогает находить общие интересы и компромиссы в разных взглядах на жизнь. Интересно, к чему приведёт этот роман Питта и как долго он продлится.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая — разница в возрасте 36 лет

Как давно Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая женаты? Режиссёр Андрей Кончаловский, его супруга актриса Юлия Высоцкая и сын Пётр. Фото © ТАСС / Zuma / Manuele Mangiarotti

Знаменитости Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая познакомились в Сочи на фестивале "Кинотавр". Дело было в далёком 1996 году, с тех пор пара неразлучна — живёт в гармонии и любви. В 1999 году у звёздных влюблённых родилась дочь Мария, а в 2003 году — сын Пётр. Каждый раз Кончаловский присутствовал при родах, поддерживал Высоцкую и собственноручно перерезал пуповину. Ходят слухи, что именно он предложил Юлии начать заниматься своим скандальным кулинарным шоу.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова — разница в возрасте 43 года

Какая разница в возрасте у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bruhunova / karafox.photo

Новость о разводе Петросяна и Степаненко в 2018 году, словно гром с небес, поразила всех любителей "Кривого зеркала". То, что 72-летний юморист положил глаз на 29-летнюю Татьяну Брухунову и засобирался на ней жениться, казалось какой-то злой шуткой или признаками надвигающегося маразма. Но нет, в 2019 году пара официально расписалась. Более того, у любящих супругов в марте 2022 года родился сын, которому дали имя Ваган.