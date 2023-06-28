Регион

Уведомления отключены

28 июня, 05:00

От красного до чёрного: Какие цвета приносят удачу разным знакам зодиака

Все мы знаем, что у каждого знака зодиака есть личные амулеты, счастливые цифры и даже времена года. Но не думали ли вы, что неудачи ходят по пятам… потому что вы носите одежду неподходящего для вашего знака цвета?

<p>Какие цвета помогут разным знакам зодиака обрести удачу и богатство. Обложка © Shutterstock</p>

Какие цвета помогут разным знакам зодиака обрести удачу и богатство. Обложка © Shutterstock

Иногда изменить свою жизнь очень просто! Не нужно бросать работу или посещать тренинги, обращаться к колдунам или уезжать в кругосветное путешествие. Достаточно лишь подобрать для себя обстановку и наряды особенно счастливых цветов. И для каждого из знаков зодиака они свои. Какие — в нашем материале.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака огненной стихии?

К представителям огненной стихии относятся знаки зодиака Овен, Лев и Стрелец. Какие цвета в одежде и интерьере помогут людям, рождённым под этими созвездиями, обогатиться, проявить свою страстную натуру и приманить удачу? Помимо банальных оттенков красного, жёлтого и оранжевого стоит присмотреться к фиолетовому.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака водной стихии?

Цвета удачи для разных знаков зодиака — как определить свой. Фото © Shutterstock

Цвета удачи для разных знаков зодиака — как определить свой. Фото © Shutterstock

Знаки зодиака водной стихии — это Рак, Скорпион и Рыбы. Люди, способные найти выход из любой ситуации, наполненные гармонией с собой и окружающим миром. Личности необычного склада ума, можно сказать даже, нестандартного мышления, но не лишённые своей изюминки. Чтобы представители этих знаков зодиака могли жить припеваючи, стоит собрать гардероб в первую очередь из оттенков зелёного и жёлтого, а красный станет магнитом для денег и любовных побед.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака земной стихии?

Люди, рождённые под знаком зодиака земной стихии, отличаются стабильностью и прямолинейностью. Эти личности универсальны в плане профессиональных возможностей и достаточно гибкие, но чаще всего стремятся к постоянному пребыванию в зоне комфорта. Не менее важна для них и финансовая стабильность. Знаки зодиака земной стихии — это Телец, Дева и Козерог. Цвета удачи: зелёный, голубой и жёлтый. А вот оттенки синего как раз помогут копить наличку в кошельке и ловить возможности для роскошной и богатой жизни.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака воздушной стихии?

Какие цвета притягивают богатство, а какие — удачу и вдохновение? Фото © Shutterstock

Какие цвета притягивают богатство, а какие — удачу и вдохновение? Фото © Shutterstock

Самые творческие, креативные и свободолюбивые люди нередко рождаются под одним из знаков зодиака воздушной стихии — Близнецы, Весы или Водолей. Характер этих людей можно назвать симбиозом хаоса и порядка, харизмы и ума. Тем, кто родился под этими знаками зодиака, очень сложно жить в серости и рутине, быть как все и оставаться на месте. Также Близнецы, Весы и Водолей любят выделяться из толпы яркостью образов. Цветами удачи для персон воздушной стихии в первую очередь окажутся чёрный и серый, как это ни парадоксально. А вот привлекать к себе богатство и вдохновение получится в помещениях или нарядах синего, фиолетового и голубого цвета.

Три самых опасных знака зодиака — их боялась даже Ванга

Три самых опасных знака зодиака — их боялась даже Ванга

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Эзотерика
  • Лайфхаки
  • Лучшее из Интернета
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров