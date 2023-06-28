От красного до чёрного: Какие цвета приносят удачу разным знакам зодиака
Все мы знаем, что у каждого знака зодиака есть личные амулеты, счастливые цифры и даже времена года. Но не думали ли вы, что неудачи ходят по пятам… потому что вы носите одежду неподходящего для вашего знака цвета?
Какие цвета помогут разным знакам зодиака обрести удачу и богатство. Обложка © Shutterstock
Иногда изменить свою жизнь очень просто! Не нужно бросать работу или посещать тренинги, обращаться к колдунам или уезжать в кругосветное путешествие. Достаточно лишь подобрать для себя обстановку и наряды особенно счастливых цветов. И для каждого из знаков зодиака они свои. Какие — в нашем материале.
Какие цвета приносят удачу знакам зодиака огненной стихии?
К представителям огненной стихии относятся знаки зодиака Овен, Лев и Стрелец. Какие цвета в одежде и интерьере помогут людям, рождённым под этими созвездиями, обогатиться, проявить свою страстную натуру и приманить удачу? Помимо банальных оттенков красного, жёлтого и оранжевого стоит присмотреться к фиолетовому.
Какие цвета приносят удачу знакам зодиака водной стихии?
Цвета удачи для разных знаков зодиака — как определить свой. Фото © Shutterstock
Знаки зодиака водной стихии — это Рак, Скорпион и Рыбы. Люди, способные найти выход из любой ситуации, наполненные гармонией с собой и окружающим миром. Личности необычного склада ума, можно сказать даже, нестандартного мышления, но не лишённые своей изюминки. Чтобы представители этих знаков зодиака могли жить припеваючи, стоит собрать гардероб в первую очередь из оттенков зелёного и жёлтого, а красный станет магнитом для денег и любовных побед.
Какие цвета приносят удачу знакам зодиака земной стихии?
Люди, рождённые под знаком зодиака земной стихии, отличаются стабильностью и прямолинейностью. Эти личности универсальны в плане профессиональных возможностей и достаточно гибкие, но чаще всего стремятся к постоянному пребыванию в зоне комфорта. Не менее важна для них и финансовая стабильность. Знаки зодиака земной стихии — это Телец, Дева и Козерог. Цвета удачи: зелёный, голубой и жёлтый. А вот оттенки синего как раз помогут копить наличку в кошельке и ловить возможности для роскошной и богатой жизни.
Какие цвета приносят удачу знакам зодиака воздушной стихии?
Какие цвета притягивают богатство, а какие — удачу и вдохновение? Фото © Shutterstock
Самые творческие, креативные и свободолюбивые люди нередко рождаются под одним из знаков зодиака воздушной стихии — Близнецы, Весы или Водолей. Характер этих людей можно назвать симбиозом хаоса и порядка, харизмы и ума. Тем, кто родился под этими знаками зодиака, очень сложно жить в серости и рутине, быть как все и оставаться на месте. Также Близнецы, Весы и Водолей любят выделяться из толпы яркостью образов. Цветами удачи для персон воздушной стихии в первую очередь окажутся чёрный и серый, как это ни парадоксально. А вот привлекать к себе богатство и вдохновение получится в помещениях или нарядах синего, фиолетового и голубого цвета.
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