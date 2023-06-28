От красного до чёрного: Какие цвета приносят удачу разным знакам зодиака

Иногда изменить свою жизнь очень просто! Не нужно бросать работу или посещать тренинги, обращаться к колдунам или уезжать в кругосветное путешествие. Достаточно лишь подобрать для себя обстановку и наряды особенно счастливых цветов. И для каждого из знаков зодиака они свои. Какие — в нашем материале.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака огненной стихии?

К представителям огненной стихии относятся знаки зодиака Овен, Лев и Стрелец. Какие цвета в одежде и интерьере помогут людям, рождённым под этими созвездиями, обогатиться, проявить свою страстную натуру и приманить удачу? Помимо банальных оттенков красного, жёлтого и оранжевого стоит присмотреться к фиолетовому.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака водной стихии?

Цвета удачи для разных знаков зодиака — как определить свой. Фото © Shutterstock

Знаки зодиака водной стихии — это Рак, Скорпион и Рыбы. Люди, способные найти выход из любой ситуации, наполненные гармонией с собой и окружающим миром. Личности необычного склада ума, можно сказать даже, нестандартного мышления, но не лишённые своей изюминки. Чтобы представители этих знаков зодиака могли жить припеваючи, стоит собрать гардероб в первую очередь из оттенков зелёного и жёлтого, а красный станет магнитом для денег и любовных побед.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака земной стихии?

Люди, рождённые под знаком зодиака земной стихии, отличаются стабильностью и прямолинейностью. Эти личности универсальны в плане профессиональных возможностей и достаточно гибкие, но чаще всего стремятся к постоянному пребыванию в зоне комфорта. Не менее важна для них и финансовая стабильность. Знаки зодиака земной стихии — это Телец, Дева и Козерог. Цвета удачи: зелёный, голубой и жёлтый. А вот оттенки синего как раз помогут копить наличку в кошельке и ловить возможности для роскошной и богатой жизни.

Какие цвета приносят удачу знакам зодиака воздушной стихии?

Какие цвета притягивают богатство, а какие — удачу и вдохновение? Фото © Shutterstock