Никто и подумать не мог, что эти 6 привычек приближают к вам старость с невероятной скоростью
Давно известно, что курение и алкоголизм заставляют кожу покрываться морщинками. Это так. Но не только они превращает нас в бабушек и дедушек раньше времени. Существуют и совсем незначительные на первый взгляд вещи.
Годы не щадят никого, и с возрастом наша кожа страдает всё больше и больше. Приходится прибегать к дорогим косметическим процедурам, покупать множество уходовых косметических средств. Но не только это может помочь сохранить красоту и молодость. Стоит поменять и некоторые привычки, что только вначале кажутся безобидными, а в итоге старят кожу хуже, чем время.
1. Использование спиртосодержащих тоников
Как влияют на кожу спиртосодержащие тоники и почему они вредны? Фото © Shutterstock
К сожалению, спирт присутствует во многих косметических средствах, но в тониках его бывает особенно много. А ведь этот компонент весьма негативно влияет на кожу: сушит защищающий её липидный слой. Вода испаряется, а кожа стягивается и становится раздражённой. Прежде чем приобрести средство по уходу за лицом, внимательно прочитайте состав.
2. Неумение контролировать собственную мимику
Во время стресса и переживаний мы сами не замечаем, как меняется наша мимика. Из-за нервозности люди морщат лоб, сжимают губы, иногда покусывают их, напрягают подбородок и сводят брови. Такие выражения лица, особенно если они бывают довольно часто, не способствуют поддержанию молодости кожи. Морщины появляются куда быстрее у тех, кто перебарщивает с эмоциональностью. Не нервничать в наше время невозможно, но необходимо учиться расслаблять лицевые мышцы, управлять мимикой.
3. Опираетесь на руку подбородком
Когда вы опираетесь подбородком на руку, то кожа теряет свою упругость. Фото © Shutterstock
Наверняка вы не раз слышали, что если опираться подбородком на свою руку, то появятся морщины. И это никакой не миф, так оно и есть. А всё дело в том, что подобная поза влияет на эластичность кожи и растягивает её. Трогать часто лицо, в принципе, также не следует, так как можно перенести бактерии, вызывающие воспаления.
4. Мало пьёте воды
Вряд ли существует хоть один человек, который не слышал о водном балансе. Ещё бы, ведь он действительно невероятно важен. Если жидкости внутри организма недостаточно, это сказывается на здоровье. И в том числе негативно влияет на кожу, лишая её упругости и эластичности. Совет только один: следите за тем, сколько пьёте, и лучше всего обычной воды без всяческих добавок.
5. Не пользуетесь увлажняющим лосьоном для тела
Что будет с кожей, если не наносить на неё увлажняющий лосьон? Фото © Shutterstock
Использование увлажняющего лосьона — крайне важный пункт в уходе за собой. Часто женщины пренебрегают им, не желая тратить время, пачкать одежду или просто ленясь. Однако делать этого ни в коем случае не стоит. Нанесение лосьона на мокрое тело сразу после душа способствует удержанию влаги в верхних слоях эпидермиса. Это поможет сохранить красоту и молодость кожи надолго.
6. Используете соломинку, чтобы попить
На первый взгляд кажется: что такого страшного в том, чтобы попить сок или воду через соломинку? Однако увлекаться этим не стоит. Вытягивание губ в трубочку вызывает образование морщин в районе носогубного треугольника, причём довольно глубоких. Кстати, сигареты вызывают тот же эффект, если, конечно, не брать в расчёт негативные последствия от никотина. При этом справиться с морщинами в этой области практически невозможно. Уж лучше просто не использовать соломинки.
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