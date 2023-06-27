Никто и подумать не мог, что эти 6 привычек приближают к вам старость с невероятной скоростью

Годы не щадят никого, и с возрастом наша кожа страдает всё больше и больше. Приходится прибегать к дорогим косметическим процедурам, покупать множество уходовых косметических средств. Но не только это может помочь сохранить красоту и молодость. Стоит поменять и некоторые привычки, что только вначале кажутся безобидными, а в итоге старят кожу хуже, чем время.

1. Использование спиртосодержащих тоников

Как влияют на кожу спиртосодержащие тоники и почему они вредны? Фото © Shutterstock

К сожалению, спирт присутствует во многих косметических средствах, но в тониках его бывает особенно много. А ведь этот компонент весьма негативно влияет на кожу: сушит защищающий её липидный слой. Вода испаряется, а кожа стягивается и становится раздражённой. Прежде чем приобрести средство по уходу за лицом, внимательно прочитайте состав.

2. Неумение контролировать собственную мимику

Во время стресса и переживаний мы сами не замечаем, как меняется наша мимика. Из-за нервозности люди морщат лоб, сжимают губы, иногда покусывают их, напрягают подбородок и сводят брови. Такие выражения лица, особенно если они бывают довольно часто, не способствуют поддержанию молодости кожи. Морщины появляются куда быстрее у тех, кто перебарщивает с эмоциональностью. Не нервничать в наше время невозможно, но необходимо учиться расслаблять лицевые мышцы, управлять мимикой.

3. Опираетесь на руку подбородком

Когда вы опираетесь подбородком на руку, то кожа теряет свою упругость. Фото © Shutterstock

Наверняка вы не раз слышали, что если опираться подбородком на свою руку, то появятся морщины. И это никакой не миф, так оно и есть. А всё дело в том, что подобная поза влияет на эластичность кожи и растягивает её. Трогать часто лицо, в принципе, также не следует, так как можно перенести бактерии, вызывающие воспаления.

4. Мало пьёте воды

Вряд ли существует хоть один человек, который не слышал о водном балансе. Ещё бы, ведь он действительно невероятно важен. Если жидкости внутри организма недостаточно, это сказывается на здоровье. И в том числе негативно влияет на кожу, лишая её упругости и эластичности. Совет только один: следите за тем, сколько пьёте, и лучше всего обычной воды без всяческих добавок.

5. Не пользуетесь увлажняющим лосьоном для тела

Что будет с кожей, если не наносить на неё увлажняющий лосьон? Фото © Shutterstock

Использование увлажняющего лосьона — крайне важный пункт в уходе за собой. Часто женщины пренебрегают им, не желая тратить время, пачкать одежду или просто ленясь. Однако делать этого ни в коем случае не стоит. Нанесение лосьона на мокрое тело сразу после душа способствует удержанию влаги в верхних слоях эпидермиса. Это поможет сохранить красоту и молодость кожи надолго.

6. Используете соломинку, чтобы попить

На первый взгляд кажется: что такого страшного в том, чтобы попить сок или воду через соломинку? Однако увлекаться этим не стоит. Вытягивание губ в трубочку вызывает образование морщин в районе носогубного треугольника, причём довольно глубоких. Кстати, сигареты вызывают тот же эффект, если, конечно, не брать в расчёт негативные последствия от никотина. При этом справиться с морщинами в этой области практически невозможно. Уж лучше просто не использовать соломинки.