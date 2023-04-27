6 навязанных правил красоты, от которых в действительности больше вреда, чем пользы

Слепо доверяя советам модных экспертов и восхищаясь образами звёзд, мы тоже стремимся хотя бы чуточку им соответствовать. Вот только далеко не все общепринятые правила красоты полезны для нашего тела. Некоторые буквально разрушают его. Поэтому, прежде чем ввести очередной тренд себе в привычку, сначала стоит выяснить, а нет ли у него побочных эффектов.

1. Ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом

Вреден ли крем от солнца и как часто можно им пользоваться? Фото © Freepik

Знание о том, что ультрафиолет вреден, имеют все. А вот то, что защита от него может быть не лучше, — для многих загадка. Конечно, отправляясь на отдых, забывать солнцезащитный крем дома не стоит. Однако пользоваться им каждый день, даже если ненадолго выходите из дома, — идея крайне плохая. Всё дело в химических веществах, которые содержатся в продуктах с SPF. Согласно исследованиям учёных, они абсорбируются кожей и негативно влияют на ваше здоровье. Поэтому перебарщивать не стоит. Плюс ко всему сейчас существуют минеральные солнцезащитные кремы. Они создают на коже подобие барьера, способного отражать лучи, который не растворяется, не впитывается и, как следствие, безопасен.

2. Краситься перед походом в фитнес-центр

Почему не стоит наносить макияж, когда идёте в спортзал? Фото © Freepik / prostooleh

Все эти фотографии звёзд в спортзале, идеальный макияж и ни капли пота на лице и теле — может, вы ещё думаете, что они там и правда тренируются? Не надо обманываться и подражать. Во время занятий спортом выделяются пот и кожное сало, всё это вперемешку с пылью и косметикой создаст на вашем лице настоящий рассадник бактерий. Поверьте, положительно на здоровье это не скажется. Если сильно комплексуете, то подкрасьте ресницы водостойкой тушью. А вот кожу, наоборот, надо очистить и ни в коем случае ничем не мазать.

3. Каждый раз чистить зубы после еды

Сколько раз нужно чистить зубы в день и можно ли после еды. Фото © Freepik / Drazen Zigic

Чтобы на фотографиях ни в коем случае нигде не было видно застрявшего в зубах листика салата или какой другой гадости, многие бегут чистить их сразу после еды. Вот только на эмали это сказывается весьма негативным образом. Да и в целом может нарушить микрофлору полости рта. Специалисты советуют прибегать к зубной щётке дважды в день после приёма пищи. Чтобы быть уверенными, что кусочков пищи между зубами не осталось, можно воспользоваться зубной нитью и ополаскивателем для рта. Этого вполне достаточно.

4. Использовать для удаления макияжа только мицеллярную воду

Какими ещё средствами стоит смывать макияж помимо мицеллярной воды. Фото © Freepik / senivpetro

Реклама продавцов косметики пестрит информацией о том, как хороша мицеллярная вода и что, кроме неё, ничего-то больше и не надо. Вот только это совсем не так. В составе продукта содержатся химические вещества, которые необходимо смыть не только водой, а гелем или пенкой. Мы не говорим, что мицеллярка бесполезна, она хорошо удаляет макияж. Но не стоит полностью доверять ей свою кожу.

5. Лабутены и балетки — две стороны одной медали

Высокий каблук, как и плоская подошва, вредны для здоровья. Фото © Freepik

Не только косметические средства влияют на наше здоровье, но и неверно выбранная одежда. Одним из самых популярных и, что уж врать, красивых видов обуви являются туфли на высокой шпильке. Вот только носить их постоянно — небезопасно для ваших ног. Завышенный каблук вызывает напряжение в ногах, которое нарушает кровообращение и способствует появлению отёков и тромбов. А вишенка на торте — страдания позвоночника, пытающегося удержать вас при ходьбе в подобной обуви. Любовь к таким экстремальным туфелькам может вызвать множество разных болезней спины и ног. Поэтому увлекаться не стоит.

Однако плоская подошва ничуть не лучше. Она влияет на стопы и суставы. При ходьбе, например, в балетках таз подаётся немного вперёд, что меняет угол естественного прогиба поясницы. Развивается сутулость. Это вовсе не значит, что любимую обувь теперь совсем нельзя носить. Просто всё должно быть в меру. Не забывайте чередовать высокое и плоское со средним каблуком — и всё будет прекрасно.

6. Ежедневное ношение сексуального женского белья

Сексуальное нижнее бельё не подходит для ежедневного ношения. Фото © Freepik / marymarkevich

Речь идёт о стрингах и бюстгальтерах пуш-ап. Трусики такого кроя вызывают травмы слизистой половых органов и переносят бактерии внутрь тела. На этой почве могут появиться различные гинекологические заболевания, а также геморрой. Если вы уж очень сильно их любите, то советуем выбирать натуральные дышащие материалы, которые отсрочат появление проблем. Пуш-ап — крайне необходимая и важная вещь в гардеробе каждой женщины. Вот только носить его дольше восьми часов в день категорически запрещено. Из-за этого в области груди возникает застой крови, который приведёт к воспалению. А в худшем случае может появиться рак груди. Поэтому соблюдайте меру.