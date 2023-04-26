8 продуктов, которые все боятся есть, а на самом деле они полезные

Правильно и полезно питаться необходимо каждому человеку. И не только ради стройной фигуры, а в первую очередь для крепкого здоровья. По этой причине заботящиеся о своём самочувствии люди отказываются от некоторых нежелательных продуктов. И это, конечно, хорошо. Вот только далеко не все из тех, что принято считать вредными, действительно таковыми являются. Какие же это продукты?

По словам диетолога Елены Соломатиной, завсегдатаем списка "вредных продуктов" всегда считался кофе. Однако, как выяснили учёные, пагубность данного напитка сильно преувеличена. Если пить его регулярно и в небольших количествах, то кофе, наоборот, улучшает когнитивные способности и состояние сердечно-сосудистой системы. А цельнозерновой хлеб помогает снижению аппетита — он тоже не вредный.

Вред и польза цельнозернового хлеба и сала. Фото © Shutterstock, © Freepik / ededchechine

Как рассказывает эксперт, одним из "запрещённых" продуктов называют свиное сало. Из-за высокой калорийности многие считают, что оно способствует повышению холестерина. Однако в сале имеются элементы, способные снизить уровень воспаления, из-за которого может развиться атеросклероз. "На самом деле сало можно есть в умеренном количестве: пару тоненьких кусочков с овощами в день", — советует специалист.

То же самое отношение у людей к сливочному маслу и сметане. Но, как отмечает диетолог, небольшая порция молочки в день не навредит здоровью. Поэтому включать эти продукты в свой рацион питания очень даже можно.

Следующим продуктом, который считают вредным для здоровья, являются яйца. "Яйца сейчас тоже "реабилитировали": хотя в них много холестерина, но он скомпенсирован лецитином. Поэтому такой холестерин на стенках сосудов не откладывается. Одно-два яйца в день вреда не нанесут даже тем, у кого холестерин повышен изначально", — обращает внимание Соломатина.

В разговоре с "Вечерней Москвой" диетолог Елена Соломатина говорит, что вредным всегда считался и шоколад. "Сладости и шоколад нередко советуют исключать из рациона. Но если в сладостях просто содержится много сахара, то в случае с шоколадом всё не так однозначно. Чем темнее шоколад, тем он полезнее. А какао-бобы содержат большое количество антиоксидантов, которые улучшают работу сердца и тормозят старение. Небольшой кусочек шоколада способен даже помочь профилактировать развитие заболевания", — делится эксперт.

Почему на самом деле кофе, шоколад и макароны полезны для здоровья. Фото © Freepik, Freepik / master1305, Freepik