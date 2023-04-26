Нейросеть перенесла героев саги о Гарри Поттере в СССР, и вот что из этого вышло
На этот раз героев сказки про мальчика, который выжил, нейросеть Midjourney отправила в страну развитого социализма, а некоторых — в Советский Союз. Изображения на фоне Кремля особенно завораживают!
Нейросеть Midjourney нарисовала и показала, как бы выглядели Рон, Гермиона, Гарри Поттер, близнецы Уизли, Снейп, Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт, если бы оказались гражданами Советского Союза или любой другой мифической страны с развитым социализмом. Собрали для вас самые интересные и удачно получившиеся изображения героев саги о Гарри Поттере, которыми поделились пользователи Reddit с псевдонимами avmnoian4 и r/Popular_Science_Ru.
Профессор Дамблдор и Хагрид в СССР, нарисованные нейросетью Midjourney. Фото © Midjourney
Как глазами нейросети выглядят советские Снейп и близнейы Уизли. Фото © Midjourney
Как обычно бывает в подобных творениях, дух и атмосфера получившихся изображений завораживают. Одним из ярких акцентов, на какие и опиралась нейросеть Midjorney во время создания, стали этнические элементы фона СССР, в частности Кремль и православные церкви. Кажется, что персонажи "Гарри Поттера" всегда и были гражданами Советского Союза, ведь так гармонично вписываются в окружающе реалии. Чего только стоят картинки с изображениями Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа!
По версии нейросети Midjourney главной антогонист саги Волан-де-Морт похож на диктатора, а Гарри Поттер — на обычного гражданина СССР. Фото © Midjourney
Вот так нарисовала нейросеть Midjourney советских Гермиону и Рона Уизли. Фото © Midjourney
И это не первый раз, когда знакомых нам героев переносят в социалистические реалии. В прошлый раз Лайф рассказывал, как в СССР оказались "Друзья" и как, может быть, выглядели герои советских фильмов в модной одежде от Balenciaga.