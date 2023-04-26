КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:23

Нейросеть перенесла героев саги о Гарри Поттере в СССР, и вот что из этого вышло

На этот раз героев сказки про мальчика, который выжил, нейросеть Midjourney отправила в страну развитого социализма, а некоторых — в Советский Союз. Изображения на фоне Кремля особенно завораживают!

Нейросеть Midjourney нарисовала и показала, как бы выглядели Рон, Гермиона, Гарри Поттер, близнецы Уизли, Снейп, Альбус Дамблдор и Волан-де-Морт, если бы оказались гражданами Советского Союза или любой другой мифической страны с развитым социализмом. Собрали для вас самые интересные и удачно получившиеся изображения героев саги о Гарри Поттере, которыми поделились пользователи Reddit с псевдонимами avmnoian4 и r/Popular_Science_Ru.

Профессор Дамблдор и Хагрид в СССР, нарисованные нейросетью Midjourney. Фото © Midjourney

Профессор Дамблдор и Хагрид в СССР, нарисованные нейросетью Midjourney. Фото © Midjourney

Как глазами нейросети выглядят советские Снейп и близнейы Уизли. Фото © Midjourney

Как глазами нейросети выглядят советские Снейп и близнейы Уизли. Фото © Midjourney

Как обычно бывает в подобных творениях, дух и атмосфера получившихся изображений завораживают. Одним из ярких акцентов, на какие и опиралась нейросеть Midjorney во время создания, стали этнические элементы фона СССР, в частности Кремль и православные церкви. Кажется, что персонажи "Гарри Поттера" всегда и были гражданами Советского Союза, ведь так гармонично вписываются в окружающе реалии. Чего только стоят картинки с изображениями Альбуса Дамблдора и Северуса Снейпа!

По версии нейросети Midjourney главной антогонист саги Волан-де-Морт похож на диктатора, а Гарри Поттер — на обычного гражданина СССР. Фото © Midjourney

По версии нейросети Midjourney главной антогонист саги Волан-де-Морт похож на диктатора, а Гарри Поттер — на обычного гражданина СССР. Фото © Midjourney

Вот так нарисовала нейросеть Midjourney советских Гермиону и Рона Уизли. Фото © Midjourney

Вот так нарисовала нейросеть Midjourney советских Гермиону и Рона Уизли. Фото © Midjourney

И это не первый раз, когда знакомых нам героев переносят в социалистические реалии. В прошлый раз Лайф рассказывал, как в СССР оказались "Друзья" и как, может быть, выглядели герои советских фильмов в модной одежде от Balenciaga.

Нейросеть нарисовала славянских языческих богов, и от их образов хочется трепетать

Нейросеть нарисовала славянских языческих богов, и от их образов хочется трепетать

Обложка ©

Midjourney

Елизавета Терешкова
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