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16 февраля, 13:50

Нейросеть показала, как выглядели бы герои сериала "Друзья" в СССР, и это ну очень смешно

ИИ-энтузиаст использовал нейросеть Midjourney, чтобы посмотреть на героев культового ситкома "Друзья" в советской обстановке. Вышло очень интересно, но не без загвоздок...

Рэйчел Грин

Героиня сериала "Друзья" Рэйчел Грин по версии нейросети. Фото © Telegram / makcuwyc

Героиня сериала "Друзья" Рэйчел Грин по версии нейросети. Фото © Telegram / makcuwyc

Последние месяцы сервис Midjourney регулярно попадает в новости, но обычному читателю до сих пор непонятно, как это работает. ИИ-энтузиаст и блогер Makcuwyc делится работами, которые родились в соавторстве с нейросетью, и рассказывает, как у них это получилось.

Росс Геллер

Созданный Midjourney Росс Геллер времён СССР. Фото © Telegram / Makcuwyc

Созданный Midjourney Росс Геллер времён СССР. Фото © Telegram / Makcuwyc

Моника Геллер

Моника Геллер из сериала "Друзья" превратилась в труженицу советской столовой. Фото © Telegram / Makcuwyc

Моника Геллер из сериала "Друзья" превратилась в труженицу советской столовой. Фото © Telegram / Makcuwyc

Если сильно упростить, Midjourney — сервис, который умеет распознавать текст и генерировать на его основе картинки. И это только звучит просто. Для корректной работы нейросети приходится учиться правильно формулировать мысль, так как любое неверно подобранное слово может испортить весь результат. К тому же запросы вводятся только на английском языке.

Джоуи Триббиани

Как нейросеть видит советского Джоуи Триббиани из "Друзей". Фото © Telegram / Makcuwyc

Как нейросеть видит советского Джоуи Триббиани из "Друзей". Фото © Telegram / Makcuwyc

Makcuwyc шутит, что если бы сериал действительно снимался в СССР, то прославился бы как "Товарищи". А что, классное название! Главное, основные отличия уже проработаны: Рейчел и Моника трудятся не в кафе или ресторанах — для них есть место в столовой. А Джоуи хорошо смотрится в съёмочных павильонах "Мосфильма".

Чендлер Бинг

Вот так грустно выглядел бы советский Чендлер Бинг из "Друзей". Фото © Telegram / Makcuwyc

Вот так грустно выглядел бы советский Чендлер Бинг из "Друзей". Фото © Telegram / Makcuwyc

Фиби Буффе

Как выглядела бы Фиби Буффе во времена СССР. Фото © Telegram / Makcuwyc

Как выглядела бы Фиби Буффе во времена СССР. Фото © Telegram / Makcuwyc

Но у Midjourney есть недостаток. Фотореалистичные изображения людей — не конёк сервиса. Автор дорабатывал кое-что в фотошопе: "Все лица приходится допиливать в ФШ, кого-то больше, кого-то меньше. Из всей подборки похожей на оригинал получилась только Моника (и та с семью пальцами на каждой руке и раскосыми глазами). Но и её тоже менял по мелочи — брови, губы, нос", — Makcuwyc.

Вот как автор приводил в порядок лица героев сериала "Друзья", созданных нейросетью. Фото © Telegram / Makcuwyc

Вот как автор приводил в порядок лица героев сериала "Друзья", созданных нейросетью. Фото © Telegram / Makcuwyc

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Обложка ©

Кадр © "Друзья". Режиссёры Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек, сценаристы Доути Абрамс, Крис Браун, Бетси Борнс / "Кинопоиск", © Telegram / makcuwyc

Сергей Трофимов
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