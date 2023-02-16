10 уморительных фото, глядя на которые поймёте, что вы ещё отлично водите
Если вы когда-нибудь думали, что хуже вас водителя нет, спешим вас переубедить. Собрали 10 кадров с настоящими профанами вождения, глядя на которых можно только порадоваться за себя.
"Ирландская парковка", — KevlarYarmulke.
Фото © Reddit / KevlarYarmulke
"Наткнулся на эту фотографию, которую сделал в 2004 году на улице, где я тогда жил. Как это произошло? Понятия не имею. Но мне нравится, что у меня есть этот кадр, потому что я смеюсь каждый раз, когда его вижу", — littleCactus22.
Фото © Reddit / littleCactus22
"Дорога — это лава", — megalomaniac71.
Фото © Reddit / megalomaniac71
"Кто-то не уследил за дорогой", — human-redditor.
Фото © Reddit / human-redditor
"Отличная свадьба! И конкурсы интересные", — Ste93E.
Фото © Reddit / Ste93E
"На оживлённой улице в Торонто нашёл машину, которая вся заросла травой и даже кустами", — SmoothBrein.
Фото © Reddit / SmoothBrein
"Несколько дней назад в местное кафе заехала машина. Сегодня они повесили объявление: "Да, мы работаем. Пожалуйста, паркуйтесь снаружи", — TotesOfGoats.
Фото © Reddit / TotesOfGoats
"Машина, которая на днях въехала в офис страховой компании в моём городе... Надеюсь, их страховка это покрывает", — Smurfrocket2.
Фото © Reddit / Smurfrocket2
"Эта дорога выглядит странно...", — nguoiphanxu.
Фото © Reddit / nguoiphanxu
"Дорога проглотила машину", — k0m0d0z0.
Фото © Reddit / k0m0d0z0
Reddit / littleCactus22