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16 февраля, 12:15

10 уморительных фото, глядя на которые поймёте, что вы ещё отлично водите

Если вы когда-нибудь думали, что хуже вас водителя нет, спешим вас переубедить. Собрали 10 кадров с настоящими профанами вождения, глядя на которых можно только порадоваться за себя.

"Ирландская парковка", — KevlarYarmulke.

Фото © Reddit / KevlarYarmulke

Фото © Reddit / KevlarYarmulke

"Наткнулся на эту фотографию, которую сделал в 2004 году на улице, где я тогда жил. Как это произошло? Понятия не имею. Но мне нравится, что у меня есть этот кадр, потому что я смеюсь каждый раз, когда его вижу", — littleCactus22.

Фото © Reddit / littleCactus22

Фото © Reddit / littleCactus22

"Дорога — это лава", — megalomaniac71.

Фото © Reddit / megalomaniac71

Фото © Reddit / megalomaniac71

"Кто-то не уследил за дорогой", — human-redditor.

Фото © Reddit / human-redditor

Фото © Reddit / human-redditor

"Отличная свадьба! И конкурсы интересные", — Ste93E.

Фото © Reddit / Ste93E

Фото © Reddit / Ste93E

"На оживлённой улице в Торонто нашёл машину, которая вся заросла травой и даже кустами", — SmoothBrein.

Фото © Reddit / SmoothBrein

Фото © Reddit / SmoothBrein

"Несколько дней назад в местное кафе заехала машина. Сегодня они повесили объявление: "Да, мы работаем. Пожалуйста, паркуйтесь снаружи", — TotesOfGoats.

Фото © Reddit / TotesOfGoats

Фото © Reddit / TotesOfGoats

"Машина, которая на днях въехала в офис страховой компании в моём городе... Надеюсь, их страховка это покрывает", — Smurfrocket2.

Фото © Reddit / Smurfrocket2

Фото © Reddit / Smurfrocket2

"Эта дорога выглядит странно...", — nguoiphanxu.

Фото © Reddit / nguoiphanxu

Фото © Reddit / nguoiphanxu

"Дорога проглотила машину", — k0m0d0z0.

Фото © Reddit / k0m0d0z0

Фото © Reddit / k0m0d0z0

10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно

10 фото кулинарных провалов, которые рассмешат кого угодно

Обложка ©

Reddit / littleCactus22

Сергей Трофимов
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