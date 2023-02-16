10 уморительных фото, глядя на которые поймёте, что вы ещё отлично водите

"Наткнулся на эту фотографию, которую сделал в 2004 году на улице, где я тогда жил. Как это произошло? Понятия не имею. Но мне нравится, что у меня есть этот кадр, потому что я смеюсь каждый раз, когда его вижу", — littleCactus22.